Росгвардия предложила разрешить руководству ЦБ носить оружие

Высокопоставленные сотрудники Центробанка могут получить право на ношение боевого стрелкового оружия. Об этом говорится в проекте постановления правительства. Инициатива уже обсуждалась с Росгвардией в рамках комплекса вопросов, связанных с обеспечением охраны объектов и сотрудников ЦБ в новых регионах, сообщила «Ъ FM» пресс-служба регулятора.

Ранее право носить оружие имели сотрудники, отвечающие за безопасность ЦБ, в частности инкассаторы. Теперь предоставить оружие предлагается заместителям председателя и их советникам, управляющим отделениями и их заместителям, директорам департаментов и их заместителям. Главы ЦБ — Эльвиры Набиуллиной — в списке нет. Согласно документу, всем им могут предоставить пистолет или пистолет-пулемет.

«Законом ''Об оружии'' уже предоставлено право Банку России получать отдельные модели стрелкового оружия во временное пользование (ст. 12 ФЗ-150)»,— отметили в ЦБ.

В перечень боевого стрелкового оружия, которое сотрудники ЦБ получают во временное пользование, включены пять видов пистолетов и семь — пистолетов-пулеметов. Среди них — пистолет Макарова, пистолет Ярыгина, несколько видов пистолетов Glock, пистолеты-пулеметы «Кедр», «Витязь», «Кипарис».

На данный момент проект находится на этапе независимой антикоррупционной экспертизы.

Сейчас в ЦБ есть три первых заместителя председателя, восемь зампредов и несколько десятков руководителей департаментов.