Муфтий Бердиев призвал наказать глумившегося над православным крестом блогера

Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа и муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Хаджи Бердиев призвал «наказать по закону» дагестанского блогера, который во время стрима растоптал православный нательный крест. По словам муфтия, в этом вопросе необходимо действовать в рамках закона, а не обходиться общественным порицанием и осуждением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Муфтий Исмаил Хаджи Бердиев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Муфтий Исмаил Хаджи Бердиев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Этого блогера необходимо оперативно наказать по закону, а не тыкать ему ни общественным порицанием, ни осуждением общины. Есть закон. Нарушил — отвечай. Без церемоний. Другого не дано»,— сказал он «РИА Новости».

Речь идет о блогере Хавиере Ярмагомедове, уроженце Дагестана. На одном из своих стримов он растоптал и оплевал нательный православный крестик. Позднее он записал видео с извинениями, заявив, что сделал это «в целях самообороны от провокаторов». На инцидент обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн и обратился в Генпрокуратуру и МВД с призывом наказать блогера. Вскоре того задержали в Москве, а СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий).