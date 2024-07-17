Глава администрации Саранска Игорь Асабин ушел в отставку

На 38-й сессии совета депутатов Саранска мэр Игорь Асабин сложил свои полномочия. Заявление он написал по собственному желанию. Исполняющим обязанности назначен заместитель мэра — директор департамента строительства Владимир Быков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Асабин

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Игорь Асабин

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Сообщение о кадровых изменениях появилось в Telegram-канале мэрии. О конкретных причинах не говорится.

Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин в интервью «Вечернему Саранску» сказал, что «вопрос о досрочном прекращении полномочий главы города был ожидаемым». По мнению Владимира Чибиркина, Игорь Асабин «не справлялся со многими актуальными проблемами», также «ему не удалось собрать эффективную команду».

Игорь Асабин стал главой столицы Мордовии в декабре 2021 года. До этого он был заместителем генерального директора—руководителем аппарата в Государственной транспортной лизинговой компании.

Александра Викулова, Нижний Новгород