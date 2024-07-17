Генсека НАТО на Украине будет представлять британец Патрик Тернер

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о назначении своим представителем на Украине Патрика Тернера. Альянс объявил о планах введения такой должности на саммите НАТО в Вашингтоне в июле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патрик Тернер

Фото: Erik Luntang / NATO Патрик Тернер

Фото: Erik Luntang / NATO

Господин Тернер приступит к обязанностям в Киеве в сентябре 2024 года, говорится в сообщении на сайте НАТО. «Он станет главной фигурой во взаимодействии НАТО с властями в Киеве, будет координировать усилия НАТО по Украине и предоставлять альянсу оценки и советы по ситуации на Украине»,— говорится в сообщении.

Патрик Тернер в 2018–2022 годах работал заместителем генсека НАТО по операциям, военной политике и планированию. Координировал миссии в Афганистане, Косово и Ираке. В этот период НАТО вывело войска из Афганистана на фоне захвата власти талибами (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ). Господин Тернер в 2015–2018 годах был помощником генсека НАТО, а до этого долгие годы работал в британском правительстве.

О подходах НАТО по вопросу Украины — в материале «Ъ» «НАТО задекларировало подходы».

Леонид Уварчев