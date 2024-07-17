Заправочные станции на воде могут появиться в Черном море

На черноморском побережье могут создать заправочные станции на воде, где будут заправляться яхты и маломерные суда. Соответствующее предложение подготовил Общенациональный союз индустрии гостеприимства, рассказал президент организации Алексей Волков в ходе Кавказского инвестиционного форума.

Господин Волков объяснил, что в море ходит множество судов, в том числе маломерных и пассажирских, однако заправок для них нет. Спикер рассказал, что за такую инфраструктуру в России отвечают МЧС, Минтранс, Ространснадзор и Росморречфлот. Но, отметил Алексей Волков, в их документах нет требований и СНИПов по поводу причальной инфраструктуры для заправки небольших судов.

«А бункеровочные операции сегодня должны происходить как-то сами собой. Они происходят из канистр и пакетов. Если вы увидите, даже в Сочинском парке утром с черными пакетами люди бегут к своим судам. Это заправка, она происходит вот таким образом»,— рассказал эксперт.

Союз подготовил предложения, направленные на урегулирование понятийного аппарата и нормативной части в этой сфере. Благодаря этому в море могут появиться заправочные станции.

Вячеслав Рыжков

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