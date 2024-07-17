Путин: майнинг криптовалют может привести к дефициту электроэнергии

Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, темой которого стало развитие цифровых технологий в финансовой сфере. На встрече глава государства обратил внимание на вопрос развития криптовалют

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции

Фото: пресс-служба президента РФ

«Отдельный вопрос касается так называемых криптовалют. Они не являются денежными единицами в обычном понимании, но все чаще используются в мире как средство платежа в международных расчетах. В свою очередь, добыча, или так называемый майнинг, цифровых валют может производиться фактически в любой точке планеты»,— сказал Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

Президент отметил, что, по оценкам Минэнерго, в России на майнинг криптовалют расходуется 16 млрд кВт•ч ежегодно. Он добавил, что майнинг может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. По его словам, это уже наблюдается в Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае.

Владимир Путин также напомнил, что уже давал поручения урегулировать майнинг криптовалют в России. Как уточнил глава государства, речь шла о налогообложении этой деятельности и введении тарифов.

12 июля комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил к принятию в первом чтении законопроект о легализации майнинга криптовалют. В документах к проекту говорится, что инициатива создаст условия для легального майнинга, будет способствовать «пополнению бюджетов» и поможет регулировать выпуск и оборот цифровых валют.

Подробнее — в материале «Ъ» «Майнинг идет в народ».

Петр Бузлаев