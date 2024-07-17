За неделю жители Черноземья отдали мошенникам почти 60 млн рублей

Жители регионов Черноземья за неделю с 11 по 17 июля отдали мошенникам около 58 млн руб. Об этом сообщили в региональных управлениях МВД. Лидирует в этом рейтинге Воронежская область, в Липецкой области официально фактов телефонного и интернет-мошенничества не зафиксировали.

От воронежцев аферисты обманом получили 33,5 млн руб. (из них более 7 млн руб. за одни сутки). В Курской области жители перевели мошенникам 11,7 млн руб., в Белгородской — 6,8 млн руб., в Орловской — 3,5 млн руб., в Тамбовской — 2,5 млн руб.

Мошенники, как и ранее, предлагают гражданам совершать «выгодные» покупки в интернете через посредников или брать через интернет микрозайм «на выгодных условиях». Популярной остается и схема со звонком (или электронным письмом) от фальшивых сотрудников банка, которые убеждают граждан передать им персональные данные, заключить кредитный договор или перевести средства на «безопасные» счета. Кроме того, аферисты часто предлагали своим жертвам стать инвесторами якобы перспективных проектов. Также мошенники активно практикуют махинации с сим-картами, страховыми полисами и персональными данными на «Госуслугах».

За прошлую неделю жители Черноземья отдали мошенникам около 40 млн руб.

Денис Пискунов

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