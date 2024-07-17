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Имущество фирмы депутата гордумы Челябинска продают в рамках банкротства

Арбитражный управляющий ООО «Альфастрой», которое принадлежит депутату гордумы Олегу Иванову, выставил на торги имущество компании. Продают три квартиры и три автомобиля организации-банкрота. Информация опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

На торги выставили шесть лотов, среди них две квартиры площадью 24 кв. метра на улице Эльтонской стоимостью 2,9 млн рублей каждая. В этом же микрорайоне продают квартиру площадью 40 кв. метров за 3,9 млн рублей. Кроме того, реализуют стоящие на балансе «Альфастроя» автомобиль Toyota Camry 2018 года выпуска (стоимость – 2,8 млн рублей) и два подержанных Volkswagen Polo (за 1,2 млн и 1,6 млн рублей).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Арбитражный суд Челябинской области признал ООО «Альфастрой» банкротом в декабре 2023 года. Основной кредитор — Федеральная налоговая служба, которой компания задолжала более 800 млн руб. после доначисления по итогам проверки. «Альфастроем» владеет и руководит депутат Челябинской гордумы Олег Иванов, который является фигурантом нескольких уголовным делам, в том числе об уклонении от уплаты налогов, и находится под стражей. Конкурсный управляющий строительной компании требует привлечь господина Иванова к субсидиарной ответственности по обязательствам должнику на сумму 878 млн руб.

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