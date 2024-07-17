«Новые люди» выдвинут на довыборы в петербургское Заксобрание Андрея Денисова

Партия «Новые люди» (НЛ) определилась с кандидатом, которого выдвинут на сентябрьские довыборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Это будет не действующий муниципальный депутат МО «Юго-Запад» Павел Любимов, как предполагалось ранее, а предприниматель Андрей Денисов.

«Коллеги уже писали о моих планах выдвинуться на довыборы в ЗакС. Но сейчас в Красносельском районе складывается непростая ситуация с регистрацией кандидатов от других партий. Я принял решение сосредоточиться на муниципальной кампании: в этом районе у нас достаточно сильные позиции, выдвинуто несколько действующих муниципалов с хорошими шансами достойно провести избирательную кампанию. Мы с ними будем работать в одной команде. По 18-му округу в Заксобрание выдвинется наш кандидат Андрей Денисов — предприниматель, активный житель города и волонтер. Желаю ему победы»,— сообщил «Ъ-СПб» 17 июля сам господин Любимов.

Напомним, ранее региональное отделение партии «Новые люди» утвердило окончательный список кандидатов на муниципальные выборы в Петербурге. Всего от них будут баллотироваться 388 человек во всех 18 районах города.

Подробнее о встрече с кандидатами в мундепы главы партии «Новые люди» Алексея Нечаева — в материале «Ъ-СПб».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте