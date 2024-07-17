Экс-глава депкульта Москвы Кибовский задержан по делу о взятках на 100 млн руб.
Бывшему руководителю департамента культуры Москвы Александру Кибовскому предъявлено обвинение в совершении восьми эпизодов получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также одного эпизода покушения на мошенничество (ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он задержан. Представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что следствие ходатайствует об аресте. Предварительно установлено, что общая сумма полученных взяток превышает 100 млн руб.
Александр Кибовский
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Меру пресечения изберет Замоскворецкий суд Москвы. По данным следствия, фигурант дела за взятки помогал коммерческим организациям получать государственные контракты. Уточняется, что он действовал в составе организованной группы с другими соучастниками. По указанным статьям ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Александр Кибовский работал в правительстве Москвы с ноября 2010 года. Он был руководителем городского департамента культурного наследия, а с 2015 года по сентябрь 2023 года возглавлял городской департамент культуры. Александр Кибовский награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также он является действительным государственным советником Российской Федерации 2-го класса.