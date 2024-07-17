Экс-глава депкульта Москвы Кибовский задержан по делу о взятках на 100 млн руб.

Бывшему руководителю департамента культуры Москвы Александру Кибовскому предъявлено обвинение в совершении восьми эпизодов получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также одного эпизода покушения на мошенничество (ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он задержан. Представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что следствие ходатайствует об аресте. Предварительно установлено, что общая сумма полученных взяток превышает 100 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кибовский

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Кибовский

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Меру пресечения изберет Замоскворецкий суд Москвы. По данным следствия, фигурант дела за взятки помогал коммерческим организациям получать государственные контракты. Уточняется, что он действовал в составе организованной группы с другими соучастниками. По указанным статьям ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Александр Кибовский работал в правительстве Москвы с ноября 2010 года. Он был руководителем городского департамента культурного наследия, а с 2015 года по сентябрь 2023 года возглавлял городской департамент культуры. Александр Кибовский награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также он является действительным государственным советником Российской Федерации 2-го класса.