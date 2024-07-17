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Коммерсантъ FM
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Чиханчин: в перечень террористов и экстремистов внесены около 15 тыс. человек

Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что в реестр террористов и экстремистов внесено свыше 15 тыс. человек. В январе—июне было заморожено около 200 млн руб. По словам господина Чиханчина, в рамках деятельности по пресечению финансирования террористической деятельности ограничен доступ к финансовой системе более 1,5 тыс. лиц.

Юрий Чиханчин

Юрий Чиханчин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Юрий Чиханчин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Юрий Чиханчин считает, что Росфинмониторингу необходимо разрешить получать информацию о финансовых операциях лиц, включенных в перечень террористов и экстремистов, которые проводились за год-полтора до совершения преступления. «Надо посмотреть за год, за полтора, как он жил, чем он занимался, какие у него связи. Выявление связей террористов является важной составляющей работы службы»,— сказал господин Чиханчин во время заседания Совета федерации, трансляция которого велась на сайте верхней палаты.

Перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, был учрежден в 2001 году, сейчас его открытая часть содержит 554 юридических и свыше 15 тыс. физических лиц. Попадание в этот список подразумевает блокировку банковских счетов, а также ограничения на распоряжение имуществом.

В Госдуму 15 июля внесли законопроект о новых мерах противодействия экстремистской деятельности, текст поправок опубликован на сайте нижней палаты парламента. Согласно документу, предлагается расширить перечень статей Уголовного кодекса, привлечение к ответственности по которым будет основанием для включения в список Росфинмониторинга. Сейчас в соответствующий перечень попадают фигуранты дел по экстремистским и террористическим статьям. В случае принятия законопроекта в список Росфинмониторинга смогут добавлять подозреваемых и обвиняемых по статьям о геноциде и нарушении территориальной целостности России, а также по статьям о насильственных преступлениях, хулиганстве и фейках об армии, если в них прописан мотив ненависти или вражды.

Подробнее — в материале «Ъ» «По ненавидящим причинам».

Илья Панкратов

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