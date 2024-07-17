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Мэр Парижа искупалась в Сене

Сегодня, 17 июля, состоялся второй официальный визит в воды Сены. Вслед за министром спорта Амели Удеа-Кастера, нырнувшей в субботу с левого берега реки, мэр Парижа Анн Идальго погрузилась с правого берега, рядом с усеянным любопытными старинным мостом Мари.

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Мэр Парижа Анна Идальго и президент оргкомитета Олимпийских игр Тони Эстанге

Мэр Парижа Анна Идальго и президент оргкомитета Олимпийских игр Тони Эстанге

Фото: Joel Saget, Pool / AP

Мэр Парижа Анна Идальго

Мэр Парижа Анна Идальго

Фото: Joel Saget, Pool / AP

Мэр Парижа Анна Идальго

Мэр Парижа Анна Идальго

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Мэр Парижа Анна Идальго

Мэр Парижа Анна Идальго

Фото: Reuters / Abdul Saboor

Мэр Парижа Анна Идальго

Мэр Парижа Анна Идальго

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Мэр Парижа Анна Идальго

Мэр Парижа Анна Идальго

Фото: Reuters / Abdul Saboor

Мэр Парижа Анна Идальго

Мэр Парижа Анна Идальго

Фото: Michel Euler / AP

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Мэр Парижа Анна Идальго и президент оргкомитета Олимпийских игр Тони Эстанге

Фото: Joel Saget, Pool / AP

Мэр Парижа Анна Идальго

Фото: Joel Saget, Pool / AP

Мэр Парижа Анна Идальго

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Мэр Парижа Анна Идальго

Фото: Reuters / Abdul Saboor

Мэр Парижа Анна Идальго

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Мэр Парижа Анна Идальго

Фото: Reuters / Abdul Saboor

Мэр Парижа Анна Идальго

Фото: Michel Euler / AP

Несмотря на температуру воды 20°C, она была одета в гидрокостюм и сначала старательно держала голову над водой. Но потом все-таки погрузила ее в Сену и проплыла несколько метров против течения кролем. В коротком заплыве мэра сопровождали президент оргкомитета Олимпийских игр Тони Эстанге и префект региона Иль-де-Франс Марк Гийом.

Мэрия Парижа под управлением Анн Идальго пообещала, что вода Сены, бывшая с 1930-х годов непригодной для купания, снова станет чистой. Во исполнение своего обещания городской совет вложил €1,4 млрд в строительство очистных сооружений, чтобы снизить загрязненность воды бактериями до приемлемых уровней. Сроком были поставлены летние Олимпийские игры, во время которых на Сене пройдет часть соревнований по триатлону и марафонскому плаванию. Анн Идальго заключила пари со скептиками, пообещав, что 23 июня она искупается в очищенной реке. С опозданием, но свое обещание она выполнила.

«Без Игр мы бы этого не сделали»,— сказала госпожа Идальго журналистам. Она надеется через год открыть в черте Парижа по крайней мере три пляжа: «Нам нужно адаптировать наши города к изменению климата». Теперь очередь за обещавшим присоединиться к ней президентом Эмманюэлем Макроном, но глава государства пока что не лезет в воду.

Как в Париже речную воду пробуют на пригодность к соревнованиям — «Министру Сена по колено».

Алексей Тарханов, Париж

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