ГК «АПРИ» улучшила позиции в топе застройщиков России по объему ввода жилья

Девелопер является лидером по вводу жилья в Челябинской области.



По состоянию на 1 июля 2024 года ГК «АПРИ» улучшила свои позиции в рейтинге крупнейших застройщиков России по объему ввода жилья, поднявшись сразу на 18 пунктов — с 61 места на 43 по сравнению с итогами 2023 года. Об этом сообщает Единый реестр застройщиков.

За первые 6 месяцев 2024 года группа компаний «АПРИ» ввела в эксплуатацию 50, 8 тысяч кв. м жилья: 7 многоквартирных домов в двух жилых комплексах в Челябинской области.

Помимо улучшения позиции на федеральном уровне, девелопер третий год подряд возглавляет топ застройщиков Челябинской области по объему ввода жилья. Также «АПРИ» 17 месяцев подряд возглавляет рейтинг в регионе по объему текущего строительства.

Кроме того, лидерские позиции удерживают отдельно взятые объекты группы. Так, флагманский проект девелопера ЖК «ТвояПривилегия» (Челябинская область) на июль 2024 года занимает первые места в России как по потребительским качествам, так и по масштабу проекта среди малоэтажной застройки комфорт-класса. Этот же статус подтверждается и на региональном уровне.

Высокие показатели демонстрирует и проект-аналог «ТвояПривилегия» в Свердловской области. На данный момент в регионе ЖК занимает первые места по потребительским качествам и по масштабу проекта среди среднеэтажных домов эконом-класса. В федеральном рейтинге комплекс получает третье место по потребительским качествам среди среднеэтажных домов эконом-класса.

ЖК «Парковый Премиум» (Челябинская область) так же лидирует по потребительским качествам и по масштабу проекта в поселке Пригородный. В регионе по этим же критериям объект занимает третье место среди застройки эконом-класса.

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ФЛАЙ ПЛЭНИНГ»