Ввод жилья в Челябинской области упал почти на 10% в первом полугодии

В январе-июне 2024 года в Челябинской области введено в эксплуатацию 1,03 млн кв. м жилой недвижимости. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 9,9% меньше, сообщает Челябинскстат.

Из общего объема жилья 70% или 735,25 тыс. кв. м построили жители Челябинской области. Это почти на 20% больше, чем годом ранее. Застройщики-юридические лица сдали в полтора раза меньше жилой недвижимости — 296,56 тыс. кв. м.

Всего в первом полугодии 2024 года ведено в действие 10,9 тыс. новых квартир в 5518 жилых домов. В том числе компании построили 297 объектов, население — 5221.

Юлия Гарипова

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