Дело экс-сенатора Сабадаша передали на рассмотрение в Хамовнический суд Москвы

Верховный суд РФ изменил территориальную подсудность уголовного дела в отношении экс-сенатора и бывшего владельца водочного завода «Ливиз» Александра Сабадаша и двух бывших топ-менеджеров петербургского АО «Таврический банк» Сергея Сомова и Дмитрия Гаркуши, которых обвиняют в хищении кредитных средств на сумму 359 млн руб. По ходатайству Генпрокуратуры РФ дело рассмотрит Хамовнический райсуд Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

По данным «Ъ», надзорное ведомство усомнилась в объективности и беспристрастности судей Петербурга. В свою очередь, сторона защиты фигурантов, часть из которых не смогли участвовать в заседании, обжаловала решение в апелляции, поскольку считает его незаконным.

Генпрокуратура руководствовалась специальной оперативной справкой Службы экономической безопасности ФСБ — в ней было указано, что все трое обвиняемых имеют «обширные связи» среди сотрудников правоохранительных органов и судейского корпуса в Петербурге и других регионах Северо-Запада, которые не позволят объективно рассмотреть дело на территории СЗФО.

Подробнее — в материале «Ъ» «Александра Сабадаша не доверили петербургскому правосудию».

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