Порошенко раскритиковал власти Украины из-за ситуации с энергетикой

Экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к Верховной раде с призывом принять меры для решения проблем с электрогенерацией. Он добавил, что бездействие властей в этой ситуации недопустимо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Порошенко

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Петр Порошенко

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Проглатывайте этот прохладный воздух. И представьте себе девятый, тринадцатый или двадцатый этаж многоэтажного здания без света, кондиционеров и лифта. Я хочу вас проинформировать, что шесть недель назад мы требовали, чтобы немедленно был внесен в Верховную раду закон о снятии пошлин и налогов с государственных закупок всех необходимых компонентов. Шесть недель. И у меня вопрос: где солнечные батареи? Где аккумуляторы?» — сказал Петр Порошенко во время выступления в парламенте Украины (цитата по «Обозревателю»).

В июне «Укрэнерго» объявило об ограничении потребления электричества во всех регионах страны. Власти сообщали, что на территории Украины не осталось ни одной целой ТЭС.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».