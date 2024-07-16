Быстрее, длиннее, дороже

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах построить в городе три платные дороги в рамках концессионных соглашений. Новые транспортные связи получат жители районов Войковский, Хорошевский, Сокол, Строгино, Фили, Покровское-Стрешнево. Проектирование и строительство займут от четырех до шести лет, но сроки могут быть сокращены. Общая смета для трех дорог оценена городом в 236 млрд руб. Тарифы за проезд по этим магистралям пока не определены, при этом городские власти оставили за собой право устанавливать ценовой коридор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Столичным властям понравилось строить платные для горожан дороги

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Столичным властям понравилось строить платные для горожан дороги

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Пост о новых платных дорогах в Москве опубликован в соцсетях Сергея Собянина. Департамент инвестиционной политики Москвы разместил на портале torgi.gov.ru документацию с описанием технических деталей, заявки собираются до конца августа.

Самый крупный из транспортных объектов, о которых идет речь,— 22-километровая трасса от Ленинградского шоссе до 3-го Магистрального проезда вдоль МЦК. Дорога, как уточнил Сергей Собянин, соединит север города с деловым центром «Москва-Сити». 4–6-полосная магистраль с расчетной скоростью движения 110 км/ч пересечет Волоколамское, Ленинградское, Хорошевское шоссе, Северо-Западную хорду. В районе «ВЭБ Арены» эстакада через пути МЦК соединит 3-ю Песчаную улицу и улицу Берзарина; будет возведена также дорога с мостом между Хорошевским шоссе и Филевской поймой.

Вторая трасса соединит улицы Свободы и Живописную, связав Покровское-Стрешнево, «ЛУКОЙЛ Арену» с Хорошево-Мневниками. Третья платная магистраль, о которой упомянул господин Собянин, будет проложена от улицы Трофимова до Севастопольского проспекта, связав бывшую промзону ЗИЛ с югом и юго-западом в обход Третьего транспортного кольца.

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Из документации следует, что дороги будут проектироваться в течение четырех-шести лет, но фактически работа может пойти и быстрее, пояснили “Ъ” в департаменте инвестиционной политики Москвы: «Срок является одним из критериев для оценки конкурсных предложений и определения победителя. Чем меньше заявленный срок, тем больше шансов у участника стать победителем». Стоимость проезда будет определена на стадии эксплуатации дороги, добавили в департаменте. При этом в рамках соглашения инвестору обеспечивается минимальный гарантируемый доход, но максимальный среднесуточный тариф будут устанавливать все же городские власти. «Если концессионер нарушит установленные границы по тарифам, то лишится дохода от города»,— отметили в ведомстве.

Новые дороги, по словам Сергея Собянина, улучшат транспортную доступность девяти городских районов с населением 1,3 млн человек. Сейчас, напомним, в Москве две платные трассы — Московский скоростной диаметр (МСД) и проспект Багратиона. В конце июня столичный вице-мэр Максим Ликсутов говорил, что правительство Москвы рассматривает еще «несколько концессионных предложений дорожной инфраструктуры по образцу, как мы делали на проспекте Багратиона». В начале июля Москомархитектура выпустила распоряжение о подготовке проектов планировки территорий под автотрассы, работа завершится в текущем году.

Отвечая на вопрос “Ъ”, почему столь активно началось возведение именно платных дорог (большую часть новых улиц и дорог Москва до сих пор строила на деньги из своего бюджета), в департаменте инвестиционной политики дали понять, что «строительство инфраструктуры — очень дорогостоящее мероприятие для города».

«Оно осуществляется в плотной городской застройке с необходимостью проведения дорогостоящих работ по переносу инженерных сетей,— сказали в ведомстве.— Общая стоимость строительства трех автомобильных дорог составляет около 236 млрд руб. При этом реализация подобного проекта (проспекта Багратиона.— “Ъ”) уже показала свою эффективность и пользу для города».

Открытие МСД и проспекта Багратиона главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков называет «испытанием рублем». «Власти тогда решили: если пойдет дело, будем строить и дальше. Так и произошло,— говорит он.— Оказалось, что за быстрый проезд от "Сити" до МКАД по проспекту Багратиона длиной 10 км многие готовы платить от 600 руб. и больше. Значит, концессионных дорог в Москве будет больше. А из столицы опыт постепенно переползет в другие крупные города страны. Хотите новую дорогу, не заложенную в перспективный городской бюджет? Надо скинуться». Московская область, напомним, строит собственные платные дороги — Мытищинскую хорду (между Дмитровским и Ярославским шоссе) и Южно-Лыткаринскую автодорогу (юго-восточный дублер МКАД), объекты будут открыты в 2024 году.

В 2019 году столичные власти планировали проложить новую магистральную дорогу мимо Ходынского поля. Наибольший протест проект вызвал у жителей района Сокол, они опасались увеличения транзитного трафика и угрозы вырубки парка «Березовая роща». После поднявшейся шумихи проект не дошел до начала публичных слушаний — его отправили на доработку, больше новостей о нем не было.

Иван Буранов