Глава МИД Венгрии Сийярто: стратегия Запада в конфликте на Украине провалилась

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что для Европы пришло время разработать собственную стратегию урегулирования конфликта на территории Украины. По его словам, прошлые планы провалились, и ситуация в зоне боевых действий складывается не в пользу союзников Киева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петер Сийярто

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Петер Сийярто

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Европе пришло время пойти своим путем в отношении конфликта на Украине… И сейчас настало время для Европы иметь мирную стратегию, потому что в Европе идет война, европейцы умирают, европейская страна находится на грани полного разрушения, и это безумие необходимо остановить прямо сейчас»,— сказал Петер Сийярто на встрече Совбеза ООН (цитата по Magyar Nemzet).

По словам главы МИД Венгрии, если решения конфликта на поле боя нет, оно должно быть за столом переговоров. Для этого, по его словам, необходимы диалог и дипломатические контакты. Он уточнил, что прекращения боевых действий будет сложно достичь без прямых контактов между Россией и западными странами.

С 1 июля Венгрия председательствует в Совете ЕС. Премьер-министр страны Виктор Орбан с начала месяца провел встречи с главами Украины, России и Китая.

Подробнее — в материале «Ъ» «Венгерско-китайско-американская грамота».