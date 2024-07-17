ФНС решила обанкротить орловский завод противопожарного машиностроения

Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по Орловской области обратилось в арбитражный суд региона с требованием признать банкротом местное ОАО «Ливенский завод противопожарного машиностроения» (ЛЗПМ) из-за долгов на 41,2 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел. Суть требований не уточняется, заявление пока не принято к производству.

В прошлом году региональное УФНС уже подавало иск о признании ЛЗПМ несостоятельным из-за долгов на 48,6 млн руб. В феврале 2024-го налоговая служба отозвала свой иск.

По данным Kartoteka.ru, ОАО «Ливенский завод противопожарного машиностроения» (ЛЗПМ) зарегистрировано в 2002 году в Ливнах Орловской области. Основной вид деятельности — производство автомобилей специального назначения. Уставный капитал — 10 млн руб. Компания на 100% принадлежит юрлицам машиностроительной группы «ГМС», в том числе орловскому «ГМС Ливгидромаш». По итогам 2023 года выручка ЛЗПМ составила 264 млн руб., чистая прибыль — 1,8 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 239 млн и 2,4 млн руб. соответственно. Генеральный директор — Игорь Волченков.

По собственным данным, ЛЗПМ был создан в 1922 году в Ливнах. Он производит прицепы-цистерны для пожаротушения, автоцистерны, мотопомпы, насосы для пожарной и специальной техники, специализированные огнетушители.

Денис Пискунов, Алина Морозова

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