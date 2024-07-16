России есть с кем поделиться

В Конгрессе США хотят знать, во-первых, как России удается подавлять поставляемое Украине американское оружие. И во-вторых, не передает ли она соответствующий опыт Китаю. С просьбой предоставить такую информацию к советнику президента США Джейку Салливану обратились два члена спецкомитета Палаты представителей по стратегическому соперничеству между США и Компартией Китая. Ранее в Белом доме заявили о необходимости противостояния трем основным и одному «дополнительному» противникам — России, Китаю и Северной Корее, а также Ирану. О планах противодействия этой четверке заговорили и в Великобритании, называя ее «смертельным квартетом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

Фото: Andrew Harnik / AP Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

Фото: Andrew Harnik / AP

«Русские очень, очень хорошо приноровились»

Запрос Джейку Салливану направили демократ Раджа Кришнамурти (член Палаты представителей от штата Иллинойс) и республиканец Джон Муленар (член Палаты представителей от Мичигана). Оба входят в спецкомитет Палаты представителей по стратегическому соперничеству между США и Коммунистической партией Китая (создан в 2023 году по инициативе Республиканской партии, заявившей, что Компартия КНР является «величайшей угрозой США»). Авторы обращения просят советника американского президента дать оценку «полученной Россией информации о возможностях американского оружия, предоставленного Украине», а также рассказать о том, «насколько РФ делится этими данными с Китайской Народной Республикой в рамках их двустороннего партнерства, "не имеющего границ"».

«Мы должны четко осознавать, что российские инновации на поле боя могут быть переданы КНР и другим противникам (США.— “Ъ”), и соответствующим образом под это подстраиваться»,— настаивают конгрессмены.

По словам Раджи Кришнамурти и Джона Муленара, их тревожат сообщения американских СМИ о том, как российские вооруженные силы адаптируются к поставляемому Украине западному оружию, «подрывая в том числе и эффективность американских вооружений». «Хотя некоторые из этих систем являются более старыми и менее современными, в других случаях даже более новое оружие, как сообщается, выходит из строя благодаря российской радиоэлектронной борьбе и связанным с ней контрмерам»,— беспокоятся американские законодатели.

В письме приводятся слова заместителя министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Уильяма Лапланте, заявившего на прошлой неделе газете The Wall Street Journal, что «русские очень, очень хорошо приноровились» выводить из строя американское высокоточное оружие. Из упомянутой публикации следует, что речь идет прежде всего об управляемых активно-реактивных артиллерийских снарядах M982 Excalibur, управляемых реактивных снарядах GMLRS и управляемых бомбах наземного базирования GLSDB (последние два типа снарядов запускаются в том числе из реактивной системы залпового огня HIMARS).

Отметим, что Министерство обороны РФ регулярно рапортует о подавлении и уничтожении западных высокоточных вооружений при помощи российских систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Исходя из заявлений представителей Пентагона и сообщений СМИ, конгрессмены считают необходимым начать разговор «о способности американской военной и промышленной базы к "контринновациям", чтобы преодолеть эти российские тактики или адаптироваться к ним и их потенциальному распространению среди других противников на других театрах (потенциальных военных действий.— “Ъ”)». В этой связи политиков интересует прежде всего вопрос о том, каким опытом Россия делится с Китаем.

«КНР предоставила России значительное количество микроэлектроники, оборудования двойного назначения, спутниковых снимков и других инструментов для поддержки своей военной машины. Недавно вы сами заявили: мы не должны ожидать, что иностранные противники, такие как КНР, "поддерживают Россию бесплатно",— напоминают авторы письма Джейку Салливану.— Соответственно, мы должны действовать на опережение, исходя из предположения, что Россия передает Китаю информацию об уязвимостях (передаваемых Украине.— “Ъ”) американских и натовских вооружений».

Авторы письма просят советника президента США предоставить в распоряжение специального комитета (в закрытом или открытом формате) информацию о способностях России противодействовать американским системам вооружений на Украине; интенсивности передачи Россией этой информации Китаю; попытках Народно-освободительной армии КНР перенять уроки, извлеченные из боевых действий на Украине, или скопировать российские военные инновации; планах администрации США по обеспечению будущей эффективности американских систем вооружений против России и КНР в свете этих угроз; шагах по привлечению КНР к ответственности за поддержку российской операции на Украине.

«Смертоносный квартет»

Ранее спецпомощник президента США, старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди заявил о планах Вашингтона противостоять трем основным и одному «дополнительному» противникам — России, Китаю и Северной Корее, а также Ирану (см. “Ъ” от 8 июня). Эту концепцию, судя по всему, переняла и Великобритания: во вторник бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон, которому поручено составить для нового правительства страны комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединенного Королевства, заявил о необходимости противодействия «смертоносному квартету все более тесно сотрудничающих друг с другом государств» (цитата по ТАСС). По словам экс-генсека Североатлантического альянса, это Россия, Китай, КНДР и Иран. О якобы имеющем место тесном сотрудничестве этих стран (прежде всего Китая) с Россией по Украине говорится и в итоговом заявлении недавнего саммита НАТО. Страны—члены альянса намерены совместно противодействовать этому.

Между тем российские и китайские официальные лица неоднократно отвергали информацию о подобном взаимодействии.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, США и их союзники по НАТО объявляют противниками или врагами «всех, кто проводит независимую суверенную политику и не готов подчиняться указаниям из Вашингтона». «Амбиции "управлять миром", как заявил президент США (Джо Байден.— “Ъ”), камуфлируются необходимостью "защищать демократию" — против якобы "авторитарного союза" России, Китая, Ирана и КНДР. Какую демократию они собираются защищать? Единственные, от кого нужно защищать демократию или натовские страны,— это от самих себя, и в первую очередь от Вашингтона»,— заявила Мария Захарова на брифинге в Москве.

Представитель МИД КНР Линь Цзянь, в свою очередь, сказал, что «ажиотаж НАТО по поводу ответственности Китая по украинскому вопросу необоснован и имеет корыстные мотивы». По его словам, Китай занимает «объективную и справедливую позицию по Украине, что признано международным сообществом». «Украинскому кризису по сей день не видно конца. Но кто именно разжигает пламя? Кто поддерживает конфликт? Международное сообщество не слепо»,— отметил Линь Цзянь, давая понять, что его претензии относятся прежде всего к США и НАТО.

Елена Черненко