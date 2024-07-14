Жутко громко и запредельно резко

Россия и КНР в понедельник начнут практическую фазу учений «Морское взаимодействие-2024», в которой будут задействованы корветы Тихоокеанского флота «Громкий», «Резкий» и «Совершенный», а также корабли военно-морских-сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК). Маневры в Филиппинском море продемонстрируют возможности сторон совместно противостоять угрозам безопасности в условиях нарастающей конфронтации с НАТО. Еще одним раздражителем для Брюсселя становится военное сотрудничество Пекина и Минска. В связи с китайско-белорусскими учениями «Атакующий сокол» в альянсе заговорили о приближении КНР к рубежам НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: China Daily / Reuters Фото: China Daily / Reuters

Практическая фаза российско-китайских маневров «Морское взаимодействие-2024» будет проходить в Филиппинском море, самом большом межостровном море Тихого океана, и продлится до 17 июля. Торжественная церемония состоялась в конце прошлой недели в китайском порту Чжаньцзян (южная провинция Гуандун), куда вошел отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов «Громкий» и «Резкий».

Еще один корабль — корвет «Совершенный» — в минувшую субботу совместно с отрядом боевых кораблей ВМС НОАК провел тренировку в Филиппинском море с использованием корабельного вооружения. Как сообщили в Минобороны РФ, задачи выполнялись в рамках российско-китайского совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ходе тренировки экипажи провели условные ракетные и практические артиллерийские стрельбы по плавающим мишеням.

«Маневры призваны продемонстрировать решимость и возможности сторон совместно реагировать на угрозы безопасности на море и поддерживать мир и стабильность в регионе и мире»,— заявил представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган.

По его словам, «"Морское взаимодействие-2024" еще больше углубит китайско-российское всеобъемлющее стратегическое партнерство и координацию в новую эпоху».

Отличительной чертой нынешних маневров стало то, что они проходят по горячим следам завершившегося в прошлый четверг юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне, в ходе которого альянс назвал Китай внешней угрозой. В итоговой декларации саммита отмечается, что Пекин должен прекратить материальную и политическую поддержку России в проведении специальной военной операции на Украине, а также пресечь экспорт в РФ товаров двойного назначения.

Хозяин саммита президент США Джо Байден на итоговой пресс-конференции выступил с угрозами в адрес Пекина, заявив о том, что Китаю придется заплатить высокую цену за свои действия. «Китай должен понять, что если он будет поставлять России информацию и мощности, а также работать с Северной Кореей и другими странами, чтобы помочь России с вооружением, то не извлечет из этого экономической выгоды в виде тех инвестиций, которые ищет»,— предупредил Джо Байден. В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал Китай «пособником» России. Ранее он обвинил Пекин в подстрекательстве к разжиганию «самого большого конфликта в Европе со времен Второй мировой войны».

Не менее жесткие выпады делают и ключевые союзники Вашингтона в Азии.

«Сговор тех, кто добивается изменения статус-кво через силу, является прямым вызовом миру и процветанию, установленному свободным миром. В этот момент безопасность Европы и Азии одновременно находится под угрозой»,— заявил присутствовавший на саммите НАТО президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, призвав страны Европы и Азии объединиться для противостояния «сговору авторитарных режимов, стремящихся подорвать мир и процветание свободного мира».

«Россия и Китай будут углублять военное взаимодействие, что будет оказывать не только непосредственное воздействие на ситуацию с безопасностью вокруг нашей страны, но и стратегическое влияние на США и Европу»,— говорится в обнародованной на прошлой неделе Белой книге Японии — ежегодном докладе Минобороны страны (см. “Ъ” от 13 июля).

Комментируя все эти заявления, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь предостерег от попыток «подливать масло в огонь, провоцируя конфликты и обвиняя других».

Между тем, отвечая на выдвигаемые против него обвинения, Пекин активизирует военно-техническое сотрудничество не только с Москвой, но и с Минском. На прошлой неделе вооруженные силы Белоруссии и Китая начали неподалеку от Бреста 11-дневные антитеррористические учения «Атакующий сокол». «Маневры соответствуют международному праву и практике, они не направлены против какой-либо конкретной страны»,— заявил на днях Линь Цзянь.

Эти учения еще больше подогрели антикитайские настроения западных союзников, рассуждающих о противодействии растущей «китайской угрозе». «Учения Белоруссии и Китая показывают, что Китай приближается к НАТО в Европе, а также в Африке, Арктике и других местах»,— заявил Йенс Столтенберг, назвав «Атакующий сокол» «демонстрацией сотрудничества авторитарных режимов, поддерживающих Россию на Украине».

Сергей Строкань