«Кресты» вынесут на суд общественности

Смольный объявил о проведении общественных обсуждений по внесению изменений в проект межевания территории бывшего следственного изолятора «Кресты» в Санкт-Петербурге. Формально слушания стартовали вчера, 16 июля, однако проект планировки будет размещен на сайте комитета по градостроительству и архитектуре лишь 24 июля. Речь идет об опубликованном в мае проекте постановления городского правительства, предусматривающем межевание данного квартала. Одновременно с этим АО «Дом.РФ», которому принадлежат «Кресты», готовит бывшее СИЗО к торгам. Реализовать объект планируют в четвертом квартале 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следственный изолятор «Кресты» на Арсенальной набережной

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Следственный изолятор «Кресты» на Арсенальной набережной

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На сайте правительственного комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) начались общественные обсуждения по внесению изменений в проект межевания территории, расположенной между Арсенальной набережной и улицами Михайлова, Комсомола и Арсенальной в Калининском районе Санкт-Петербурга. Большую часть данной площади занимает комплекс зданий бывшего следственного изолятора «Кресты».

Документ с нововведениями на сайте КГА будет размещен с 24 июля по 2 августа. Документация по планировке территории подготовлена по заказу АО «Дом.РФ», отмечается в информационной справке, опубликованной комитетом.

Внести изменения планируют в постановление городского правительства № 1317 от 2012 года. Документ с поправками в постановление десятилетней давности Смольный опубликовал в конце мая 2024 года. Рассматривать на общественных обсуждениях будут, скорее всего, именно его.

Согласно майскому постановлению, «Кресты» раздробят на восемь участков с видом разрешенного использования под «государственное управление». Самый крупный, площадью 2,88 га, охватывает два крестообразных здания и бывший изолятор. Остальные территории отрежут по границам объектов. Площадь всей территории — 4,17 га.

В 2023 году «Кресты» перешли на баланс госкорпорации «Дом.РФ». После передачи бывшего СИЗО губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявлял, что место станет новым арт-кластером в городе. Сейчас бывший следственный изолятор готовят к торгам. Несмотря на деление на части, продавать комплекс собираются единым лотом, в который не войдут только два объекта. Как ранее сообщал «Ъ-СПб», это действующее общежитие сотрудников ФСИН на Арсенальной набережной, 7, корп. 2, и церковь во имя святого благоверного князя Александра Невского.

На сайте «Дом.РФ» указано, что реализовать комплекс планируют в четвертом квартале 2024 году. Ранее сообщалось, что торги будут объявлены в июне. Согласно данным с сайта корпорации, лот содержит 30 объектов и один участок. «Виды разрешенного использования: для размещения административно-управленческих и общественных объектов»,— указано в презентации. Начальная цена «Крестов» еще не определена.

Общественные обсуждения нового проекта планировки территории пройдут с 16 июля по 14 августа. Их проведение предусматривает Градостроительный кодекс, объясняют юристы. Впрочем, зачастую мнение жителей власти не учитывают.

«Общественные обсуждения предоставляют возможность гражданам выразить свою позицию в отношении предполагаемых градостроительных решений, однако их результаты не обязаны учитываться при утверждении ППТ. Как неоднократно указывал Конституционный суд, публичные слушания и общественные обсуждения не являются формой осуществления власти населением, а призваны обеспечить открытое, независимое и свободное обсуждение общественно значимых вопросов»,— комментирует заместитель генерального директора юридической компании 4R Group Екатерина Смирнова. Окончательное же решение об утверждении или отклонении документации по планировке территории, как подчеркивает юрист, принимает уполномоченный орган исполнительной власти.

Надежда Ярмула