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Коммерсантъ FM
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«Кинопоиск» нашел гендиректора

У крупнейшего онлайн-кинотеатра сменился руководитель

Гендиректор «Яндекса» Артем Савиновский с 11 июля перестал возглавлять онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», в этой должности его сменил Александр Дунаевский, который до этого отвечал в компании за развитие продукта. Участники рынка считают решение логичным: господин Савиновский продолжит развивать основной бизнес «Яндекса», а Александр Дунаевский, по их мнению, сосредоточится на укрупнении онлайн-кинотеатра. Они не исключают M&A и появления в сервисе новых функций.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

У крупнейшего онлайн-кинотеатра в РФ — «Кинопоиска» — сменился гендиректор, обнаружил “Ъ” в базе «СПАРК-Интерфакс». Артема Савиновского, параллельно занимающего должность гендиректора всего «Яндекса», с 11 июля сменил Александр Дунаевский. Сам господин Савиновский возглавлял онлайн-кинотеатр с 2016 года.

До назначения Александр Дунаевский с 2018 года занимал должность директора по продукту «Кинопоиска». В компании уточнили, что он также отвечал за развитие билетного сервиса и редакционных медиа. До этого Александр Дунаевский работал в сервисе «Яндекс Директ», а также в одном из старейших изданий о развлечениях «Афиша» (была объединена с сервисом «Рамблер-Касса» в 2018 году, входит в Rambler & Co), «Газпром-медиа Холдинге» и Bazelevs Group. В «Кинопоиске» и «Яндексе» не стали комментировать причины назначения господина Дунаевского на новую должность.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кинопоиск» на 100% принадлежит МКПАО «Яндекс» через ООО «Технояк» (обе эти структуры возглавляет Артем Савиновский). Сам онлайн-кинотеатр владеет 25% в ООО «Кинопаста» и 99,9% — в ООО «Яндекс Студия». Выручка ООО «Кинопоиск» в 2023 году составила 31,3 млрд руб. при чистой прибыли в 10,3 млрд руб. Годом ранее выручка компании была на уровне 15,2 млрд руб. с чистым убытком в 3,9 млрд руб. По оценке Telecom daily, «Кинопоиск» по итогам 2023 года занял 35,6% рынка легальных онлайн-кинотеатров по объему выручки, на втором месте — «Иви» (17%), на третьем — Wink («Ростелеком»; 15,3%).

Назначение господина Дунаевского на должность гендиректора «Кинопоиска» собеседник “Ъ” на медиарынке называет логичным: «Это человек, который долго работает в "Яндексе", знаком с внутренними процессами, принимал участие в запуске многих проектов онлайн-кинотеатра». В то же время уход господина Савиновского из онлайн-кинотеатра был ожидаемым, считает ряд собеседников “Ъ” в медиахолдингах. Во время реструктуризации "Яндекса" (была анонсирована в 2022 году.— “Ъ”) менять гендиректора не представлялось возможным; нидерландская Yandex N.V. закрыла сделку по продаже российского «Яндекса» 15 июля), и смена произошла.

Онлайн-кинотеатр является важным элементом экосистемы «Яндекса», «которому нужен отдельный руководитель», считает директор департамента новых технологий J`son & Partners Consulting Дмитрий Колесов. Решение о смене гендиректора может свидетельствовать о постепенной сепарации бизнеса подразделения «Плюс Фантех» (объединяет развлекательные медиасервисы, в том числе «Кинопоиск», «Яндекс Музыку», «Яндекс Афишу», «Букмейт») от бизнеса основного «Яндекса», считает топ-менеджер одной из студий кинопроизводства. По его мнению, с приходом господина Дунаевского можно ожидать как появления новых функций в сервисе, так и возможных поглощений «Кинопоиском» других участников рынка. У нового гендиректора «Кинопоиска», полагает собеседник, будет больше времени и возможностей для развития сервиса.

Юлия Юрасова, София Фокина

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