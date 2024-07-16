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Коммерсантъ FM
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Власти ФРГ запретили журнал Compact за пропаганду правоэкстремистских идей

Министерство внутренних дел Германии заявило о запрете журнала Compact. В распоряжении говорится, что журнал направлен против конституционного строя страны. В его редакциях и издательстве, а также на квартирах руководителей и акционеров издания прошли обыски.

По словам министра внутренних дел страны Нэнси Фэзер, журнал — «рупор правоэкстремистского движения, возбуждающий чудовищную ненависть к евреям, мигрантам и к нашей парламентской демократии». Министр внутренних дел Бранденбурга Михаэль Штюбген пообещал, что все каналы Compact закроют, контент удалят, а доходы конфискуют.

МВД Германии запретило любое продолжение деятельности Compact, нарушение запрета будет считаться уголовным преступлением. В 2021 году Федеральное ведомство по охране конституции Германии признало журнал правоэкстремистским и «действующим против свободного демократического порядка» ФРГ. Нынешнее решение о запрете является продолжением шагов федеральных органов, пишет Tagesspiegel.

Главный редактор издания Юрген Эльзассер назвал обыски и запрет «худшим вмешательством в свободу прессы в Германии со времен дела Шпигеля в 1962 году». По его словам, страна движется в направлении нового фашизма, а после сегодняшнего инцидента ни одно оппозиционное немецкое СМИ не может быть уверено в завтрашнем дне.

Compact выходит с 2010 года, его тираж — 40 тыс. экземпляров. У журнала были каналы в YouTube и в Telegram. Как сообщает Tagesspiegel со ссылкой на утверждение самого Compact, у издания есть телестудия в Москве. Считается, что издание тесно связано с правой партией «Альтернатива для Германии» и другими европейскими движениями «новых правых».

МВД Германии считает, что Compact «распространяет антисемитские, расистские, идеологические материалы, агитирует против парламентской демократии, называет демократический порядок диктатурой и эксплуатирует теории заговора, чтобы дискредитировать институты государственной власти и концепцию открытого, плюралистического общества». На страницах журнала регулярно публиковались материалы, в которых открыто поддерживались правоэкстремистские идеи, критиковались методы ведения борьбы Израиля с «Хамасом», пишет Tagesspiegel. Одним из авторов журнала, по данным Die Tageszeitung, был Александр Дугин. В последнем перед закрытием номере была статья с идеей Германии для немцев. Этот же лозунг был вынесен и на обложку. В номере также было опубликовано интервью пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой.

Алена Миклашевская, Анна Токарева

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