FT: технологический сектор США увеличил поддержку Трампа

Лидеры технологических компаний, включая разработчика шпионского ПО Palantir Technologies, соцсеть X и криптобиржу Gemini, перечислили крупные пожертвования комитету America PAC, который поддерживает предвыборную кампанию Дональда Трампа.

Как пишет Financial Times (FT), ссылаясь на недавнюю отчетность комитета, с момента начала сбора средств в июне America PAC собрал $8,7 млн пожертвований. Некоторые из доноров перечислили в фонд комитета по $1 млн. В их числе исполнительный директор Alliance Resource Partners Джо Крафт, а также Джимми Джон Лиото, основатель сети фастфуда Jimmy John's.

Среди доноров America PAC также оказались соучредитель Palantir Technologies Джо Лонсдейл, венчурный инвестор Даг Леоне, близнецы Уинклвосс, владеющие криптовалютной биржей Gemini, партнер Sequoia Capital Шон Магуайр и основатель Valor Equity Partners Антонио Грасиа.

Агентство Bloomberg на прошлой неделе сообщило, что пожертвование в адрес фонда поддержки Дональда Трампа сделал и глава корпорации X Илон Маск. Сегодня, 16 июля, стало известно, что господин Маск планирует направлять America PAC по $45 млн в месяц.

Как отмечает FT, Кремниевая долина традиционно считается одним из самых либеральных регионов США, поддерживающим демократов. Однако некоторые лидеры американских технологических компаний разочарованы политикой Джо Байдена в вопросах регулирования и налогообложения и теперь готовы поддерживать республиканца Трампа. Тот, в свою очередь, ранее обещал отстаивать свободу слова и поддержать криптовалютную индустрию.

О том, как съезд Республиканской партии встретил экс-главу Белого дома после покушения, читайте в материале «Дональд Трамп устремился пулей к президентству».

Кирилл Сарханянц