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Коммерсантъ FM
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Президент Финляндии подписал закон о депортации прибывших через границу с РФ

Президент Финляндии Александер Стубб подписал «закон о выдворении», ужесточающий условия предоставления убежища беженцам. Премьер-министр страны Петтери Орпо ранее заявлял, что в случае принятия закона граница с Россией может быть частично открыта. Новый порядок вступает в силу 22 июля и будет действовать в течение года.

Александер Стубб

Александер Стубб

Фото: Yves Herman, Reuters

Александер Стубб

Фото: Yves Herman, Reuters

Согласно документу, прибывающие со стороны России беженцы будут обязаны находиться в специальных центрах на границе или недалеко от нее во время рассмотрения их заявлений об убежище. Те, кто получил отказ, будут депортированы. Решение обжаловать нельзя.

«Я понимаю правовые и общественные волнения, связанные с этим законом. Дискуссии являются показателем твердой приверженности финского народа национальной безопасности и верховенству закона»,— говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента Финляндии.

Парламент Финляндии принял закон 12 июля. Принятие закона, как передавал Yle, поддержали 167 депутатов, 31 высказался против. В мае премьер-министр страны Петтери Орпо говорил, что если закон примут, то можно будет «осторожно открыть границу» с Россией. По его словам, сначала движение запустят через один КПП, «и если по обе стороны границы будет налажено сотрудничество», можно будет открыть и другие пункты.

Осенью 2023 года финские власти начали постепенно закрывать КПП на границе с Россией из-за наплыва мигрантов из третьих стран. С 30 ноября были закрыты все переходы на российско-финской границе. В апреле 2024 года правительство Финляндии решило оставить закрытыми пункты пропуска на границе с Россией бессрочно, до особого уведомления.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Выдворение сделает границу прозрачнее».

Ольга Семеновых

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