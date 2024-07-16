В Майами все под контролем

Весьма проблемный в плане организации финал Кубка Америки, в котором сборная Аргентины обыграла с минимальным счетом команду Колумбии на Hard Rock Stadium в Майами, отметился еще одним скандальным эпизодом — президент Федерации футбола Колумбии Рамон Хесурун и его сын Рамон Хамиль Хесурун были арестованы. Господин Хесурун-старший пытался пройти на поле по завершении матча, на что имел полное право согласно имевшейся у него аккредитации, но нарвался на местных охранников. Кончилось все тем, что за 71-летнего Рамона Хесуруна вступился его сын, а в итоге обоих арестовали. Отметим, что арена в Майами уже в 2026 году будет задействована в проведении чемпионата мира по футболу. Если считать Кубок Америки тестом готовности США к турниру, то его следует признать проваленным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Острая реакция Рамона Хамиля Хесуруна, сына президента Федерации футбола Колумбии Рамона Хесуруна, на неуважение, проявленное к его отцу, привело обоих в камеру

Фото: соцсети Острая реакция Рамона Хамиля Хесуруна, сына президента Федерации футбола Колумбии Рамона Хесуруна, на неуважение, проявленное к его отцу, привело обоих в камеру

Фото: соцсети

Президент Федерации футбола Колумбии, вице-президент CONMEBOL (конфедерация, объединяющая футбольные федерации стран Южной Америки), член Совета Международной федерации футбола (FIFA) Рамон Хесурун угодил в нелепую историю. Вскоре после завершения финального матча Кубка Америки, в котором сборная Аргентины в дополнительное время с минимальным счетом обыграла команду Колумбии, 71-летнего высокопоставленного функционера вместе с его сыном Рамоном Хамилем Хесуруном арестовали, поместили в камеру и выпустили на волю только на следующий день под залог в $2 тыс. Хесурунам предъявлены обвинения в совершении преступления, выразившегося в оскорблении действием официального лица или сотрудника при исполнении служебных обязанностей.

По версии полиции Майами, отец и сын Хесуруны пытались выйти на поле по завершении матча через зону, где собрались представители СМИ, чтобы принять участие в церемонии награждения.

Власти утверждают, что у них не было аккредитаций, дающих на это право, так что охрана их не пустила.

В результате возник конфликт, в ходе которого Хесурун-старший якобы толкнул охранника. Его оттолкнули в ответ, что вызвало острую реакцию Хесуруна-младшего. Утверждается, что он схватил охранника за шею и нанес ему несколько ударов. Не остался в стороне и Хесурун-старший, также вступивший в столкновение.

Версия семьи Хесурун несколько иная. Утверждается, что глава Федерации футбола Колумбии действительно пытался выйти на поле и предъявил охране аккредитацию, дающую право доступа в любую зону стадиона.

Вполне логично предположить, что у руководителя такого уровня есть аккредитация, в российских реалиях именуемая «вездеход». Однако пожилой человек нарвался на агрессивное поведение неквалифицированной охраны, и его сын был вынужден за него вступиться.

Отметим, что уже то, что глава национальной федерации, сборная которой играет в матче, вынужден пробиваться на поле обходными путями, вполне ярко свидетельствует об уровне организации матча. К слову, финал Кубка Америки и финал чемпионата Европы прошли практически одновременно. Но трудно представить, чтобы охрана берлинского стадиона стала бы не пускать на церемонию награждения президентов Федераций футбола Испании или Англии.

Стоит отметить, что уровень организации всего турнира, а особенно финала, вызвал массу нареканий. В общей сложности перед решающим матчем и во время него были арестованы 27 человек. Еще 55 были выведены со стадиона. И это не много, учитывая, что контроль над ситуацией местные власти де-факто утратили еще до начала игры. Достаточно сказать, что ее начало пришлось отложить на 82 минуты, поскольку силы правопорядка (к обеспечению безопасности на 65-тысячной арене было привлечено всего 800 человек) не справлялись с потоком желающих попасть на игру. Часть людей без билетов пыталась прорваться нахрапом, кто-то даже старался пробраться через каналы вентиляции. При этом значительная часть болельщиков с билетами (на вторичном рынке их цена достигала $1,6 тыс.) вообще не сумела попасть на стадион.

Все потому, что местные власти неправильно оценили значимость события, что удивительно, учитывая, что в Майами проживает огромная испаноязычная община, для которой встреча сборных Аргентины и Колумбии является важнейшим событием, и не выставили кордоны на дальних подступах к арене — они могли были заранее отсекать всех безбилетников.

Ну а так мир увидел картину поврежденного и засыпанного мусором Hard Rock Stadium, который, к слову, будет задействован в проведении чемпионата мира по футболу 2026 года (он может принять до шести матчей — финального расписания пока нет), который пройдет в основном в США, а также в Канаде и Мексике.

Александр Петров