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Коммерсантъ FM
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В Майами все под контролем

Президента Федерации футбола Колумбии арестовали за попытку выйти на поле

Весьма проблемный в плане организации финал Кубка Америки, в котором сборная Аргентины обыграла с минимальным счетом команду Колумбии на Hard Rock Stadium в Майами, отметился еще одним скандальным эпизодом — президент Федерации футбола Колумбии Рамон Хесурун и его сын Рамон Хамиль Хесурун были арестованы. Господин Хесурун-старший пытался пройти на поле по завершении матча, на что имел полное право согласно имевшейся у него аккредитации, но нарвался на местных охранников. Кончилось все тем, что за 71-летнего Рамона Хесуруна вступился его сын, а в итоге обоих арестовали. Отметим, что арена в Майами уже в 2026 году будет задействована в проведении чемпионата мира по футболу. Если считать Кубок Америки тестом готовности США к турниру, то его следует признать проваленным.

Острая реакция Рамона Хамиля Хесуруна, сына президента Федерации футбола Колумбии Рамона Хесуруна, на неуважение, проявленное к его отцу, привело обоих в камеру

Острая реакция Рамона Хамиля Хесуруна, сына президента Федерации футбола Колумбии Рамона Хесуруна, на неуважение, проявленное к его отцу, привело обоих в камеру

Фото: соцсети

Острая реакция Рамона Хамиля Хесуруна, сына президента Федерации футбола Колумбии Рамона Хесуруна, на неуважение, проявленное к его отцу, привело обоих в камеру

Фото: соцсети

Президент Федерации футбола Колумбии, вице-президент CONMEBOL (конфедерация, объединяющая футбольные федерации стран Южной Америки), член Совета Международной федерации футбола (FIFA) Рамон Хесурун угодил в нелепую историю. Вскоре после завершения финального матча Кубка Америки, в котором сборная Аргентины в дополнительное время с минимальным счетом обыграла команду Колумбии, 71-летнего высокопоставленного функционера вместе с его сыном Рамоном Хамилем Хесуруном арестовали, поместили в камеру и выпустили на волю только на следующий день под залог в $2 тыс. Хесурунам предъявлены обвинения в совершении преступления, выразившегося в оскорблении действием официального лица или сотрудника при исполнении служебных обязанностей.

По версии полиции Майами, отец и сын Хесуруны пытались выйти на поле по завершении матча через зону, где собрались представители СМИ, чтобы принять участие в церемонии награждения.

Власти утверждают, что у них не было аккредитаций, дающих на это право, так что охрана их не пустила.

В результате возник конфликт, в ходе которого Хесурун-старший якобы толкнул охранника. Его оттолкнули в ответ, что вызвало острую реакцию Хесуруна-младшего. Утверждается, что он схватил охранника за шею и нанес ему несколько ударов. Не остался в стороне и Хесурун-старший, также вступивший в столкновение.

Версия семьи Хесурун несколько иная. Утверждается, что глава Федерации футбола Колумбии действительно пытался выйти на поле и предъявил охране аккредитацию, дающую право доступа в любую зону стадиона.

Вполне логично предположить, что у руководителя такого уровня есть аккредитация, в российских реалиях именуемая «вездеход». Однако пожилой человек нарвался на агрессивное поведение неквалифицированной охраны, и его сын был вынужден за него вступиться.

Отметим, что уже то, что глава национальной федерации, сборная которой играет в матче, вынужден пробиваться на поле обходными путями, вполне ярко свидетельствует об уровне организации матча. К слову, финал Кубка Америки и финал чемпионата Европы прошли практически одновременно. Но трудно представить, чтобы охрана берлинского стадиона стала бы не пускать на церемонию награждения президентов Федераций футбола Испании или Англии.

Как сборная Аргентины в рекордный 16-й раз выиграла Кубок Америки по футболу

Стоит отметить, что уровень организации всего турнира, а особенно финала, вызвал массу нареканий. В общей сложности перед решающим матчем и во время него были арестованы 27 человек. Еще 55 были выведены со стадиона. И это не много, учитывая, что контроль над ситуацией местные власти де-факто утратили еще до начала игры. Достаточно сказать, что ее начало пришлось отложить на 82 минуты, поскольку силы правопорядка (к обеспечению безопасности на 65-тысячной арене было привлечено всего 800 человек) не справлялись с потоком желающих попасть на игру. Часть людей без билетов пыталась прорваться нахрапом, кто-то даже старался пробраться через каналы вентиляции. При этом значительная часть болельщиков с билетами (на вторичном рынке их цена достигала $1,6 тыс.) вообще не сумела попасть на стадион.

Все потому, что местные власти неправильно оценили значимость события, что удивительно, учитывая, что в Майами проживает огромная испаноязычная община, для которой встреча сборных Аргентины и Колумбии является важнейшим событием, и не выставили кордоны на дальних подступах к арене — они могли были заранее отсекать всех безбилетников.

Ну а так мир увидел картину поврежденного и засыпанного мусором Hard Rock Stadium, который, к слову, будет задействован в проведении чемпионата мира по футболу 2026 года (он может принять до шести матчей — финального расписания пока нет), который пройдет в основном в США, а также в Канаде и Мексике.

Александр Петров

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