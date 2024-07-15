Крупнейшие банки США отчитываются за второй квартал лучше прогнозов

Ведущий американский инвестбанк Goldman Sachs (GS) представил квартальную отчетность. Чистая прибыль по сравнению со вторым кварталом прошлого года выросла в полтора раза, до $3 млрд, а выручка — на 17%, до $12,73 млрд, что оказалось выше прогнозов аналитиков, ожидавших $12,46 млрд. Показатели GS существенно улучшились благодаря росту прибыльности операций с фиксированным доходом (облигации и пр.) — выручка от них выросла на 17%, а также благодаря сокращению резервов по потребительским кредитам на 54%, до $282 млн, тогда как аналитики ожидали выделения гораздо больших резервов — $435 млн.

Отчетность Goldman Sachs подкрепила тренд, заданный в конце прошлой недели другими ведущими банками США — JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo. Опрошенные WSJ эксперты отмечают: благодаря стабилизации обстановки на фондовом рынке банковским подразделениям по инвестициям, торговле ценными бумагами и финансовыми инструментами удалось получить хороший доход и превзойти прогнозы аналитиков, что заметно поддержало общие показатели банков. Стабилизации на рынках способствовала большая определенность в ситуации с базовыми учетными ставками ФРС, макроэкономическими показателями США, а также постепенное восстановление рынка IPO во втором квартале в Северной Америке и Европе.

Евгений Хвостик