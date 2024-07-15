Муфтий Татарстана попал под обстрел во время рабочей поездки в зону СВО

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, в числе делегации из Татарстана, попал под обстрел при посещении зоны СВО, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

На протяжении всего пути передвижения делегацию сопровождали обстрелы, удары снарядами и беспилотниками. Делегация состояла из религиозных деятелей, в числе которых, помимо муфтия, имам-мухтасиб Ютазинского района, казый Марат хазрат Марданшин и сотрудник отдела Казанской епархии по взаимодействию с вооруженными силами протоиерей Андрей Зиньков. Они посетили Луганск, Донецк и российские военные подразделения, которые служат в этом направлении вплотную к местам скопления войск и техники.

Несмотря на обстрелы, сообщается в пресс-службе, делегация смогла добраться до трех военных частей и провести в них встречи с солдатами из республики и других регионов России, познакомиться с условиями их пребывания и посмотреть их блиндажи и молельные помещения.

Кроме того, хазраты посетили мечети в Донецке и Луганке и встретились с местными имамами. Всего в зоне операции они пробыли трое суток.

Зарина Акбирова «Ъ-Казань»

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