Некоторые импортеры из РФ стали жертвами мошенников из-за трудностей с расчетами

Из-за распространенности посреднических схем платежей российские импортеры китайской продукции становятся жертвами мошенников, представляющихся агентами по расчетам с резидентами КНР. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на несколько предпринимателей и деловых объединений. По их словам, мошенники предлагают компаниям, столкнувшимся с проблемами при оплате импорта, помочь в переводе средств китайскому поставщику со своего якобы не затронутого санкциями счета в местном банке.

Как рассказал бизнесмен из Ижевска, мошенники договариваются о получении ими средств на расчетный счет в китайской фирме, взамен обещая осуществить платеж за товар контрагенту в Китае, а затем говорят, что сделка не удалась и средства застряли либо пропадают. «Был случай, когда компания потеряла более 50 млн руб.— именно такой минимальный размер платежа требовал мошенник для якобы оплаты товара»,— заявил он.

По словам собеседника издания, проблемой является то, что международные суды в Китае работают плохо, а добиться возврата средств из КНР в Россию через отечественную правозащитную систему «практически нереально». Он добавил, что одна из подставных фирм предлагала помощь в регистрации и аренде офиса в районе Серебряного пляжа в Китае. В некоторых случаях мошенники также предлагают услуги логистики и проведения платежей, уточнила представитель объединения «Опора России» в КНР Илона Горшенева-Долунц.

В июне «Ъ» стало известно, что «Бэнк оф Чайна», российская дочерняя структура китайского Bank of China, расчетный бизнес которого сосредоточен на платежах в юанях между РФ и КНР, приостанавливает операции с российскими банками из SDN List США. С остальными партнерами банк продолжит работу. По оценкам экспертов, на «Бэнк оф Чайна» приходится существенная часть трафика платежей, хотя сейчас он все больше смещается в сторону небанковских посредников.

Подробности — в материале «Ъ» «"Бэнк оф Чайна" изолируется от санкций в РФ».

Лаура Кеффер