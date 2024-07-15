Ремонт автотранспорта потребовал коррупционных расходов

Как стало известно “Ъ”, Главное следственное управление СКР завершило расследование уголовного дела бывших начальника тыла министерства внутренних дел Татарстана полковника Рамиля Шакирова и начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД РТ» полковника Артема Мешкова. Они обвиняются в получении взяток на сумму 20 млн руб. Деньги, по версии следствия, передавались фигурантам за предоставление госконтрактов на ремонт служебного автотранспорта. Сами офицеры свою вину отрицают, настаивая, что подрядчики определялись по итогам проведения тендеров, а утверждала их целая комиссия. Тем временем суд в очередной раз продлил фигурантам срок содержания под стражей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший начальник тыла МВД по Татарстану Рамиль Шакиров в суде (июль 2023 года)

Фото: Пресс-служба Басманного суда / ТАСС Бывший начальник тыла МВД по Татарстану Рамиль Шакиров в суде (июль 2023 года)

Фото: Пресс-служба Басманного суда / ТАСС

Суд в Москве продлил срок содержания под стражей обвиняемым в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) Рамилю Шакирову и Артему Мешкову, находящимся по ходу расследования в блоке для бывших силовиков столичного СИЗО-4 («Медведь»). С соответствующим ходатайством обратились следователи центрального аппарата СКР, пояснившие в обоснование своего прошения, что истекает ранее установленный судом срок ареста, а «окончить расследование дела не представляется возможным, поскольку по уголовному делу необходимо ознакомить обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела, объем которого составляет не менее 40 томов».

Между тем один из адвокатов, представляющих интересы обвиняемых, сообщил “Ъ”, что ни о какой затяжке процедуры ознакомления с делом речи не идет, а материалы они изучают по мере того, как их предоставляют следователи.

Собеседник “Ъ” также сообщил, что при рассмотрении ходатайств следствия о продлении фигурантам срока содержания под стражей Рамиль Шакиров просил суд отпустить его под домашний арест, а Артем Мешков — изменить меру пресечения на любую другую, не связанную с содержанием в СИЗО. Впрочем, учитывая тяжесть обвинения, а также то, что «представленных материалов достаточно для вывода об обоснованности подозрений в причастности обвиняемых» к преступлениям, суд постановил оставить обоих под стражей.

Надо отметить, что само уголовное дело в отношении Рамиля Шакирова и Артема Мешкова было возбуждено в Казани республиканским управлением СКР еще в сентябре 2022 года.

Речь шла о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) некоего Хакимова А. К., а также получении взяток «неустановленными должностными лицами МВД РТ».

Уже менее чем через полгода, в феврале 2023-го, материалы были переданы в Москву, в центральный аппарат Следственного комитета России. А в июле прошлого года следственно-оперативная бригада из столицы прибыла в Татарстан и задержала в Казани господина Шакирова.

Полковник Мешков в этот момент находился в служебной командировке в Дагестане в составе сводного отряда республиканского МВД и был задержан спустя почти неделю в северокавказской республике. Первому из них инкриминировали получение 14 млн руб., а начальнику центру хозяйственного и сервисного обеспечения — 6 млн руб. По версии следствия, деньги и некое имущество они получали за покровительство ряду фирм и получении теми госконтрактов на ремонт служебного автотранспорта.

В окружении бывшего главного тыловика МВД Татарстана сообщили “Ъ”, что Рамиль Шакиров с самого начала категорически отрицал свою вину и его позиция по сей день остается неизменной.

В частности, он настаивает, что ни на одном из документов нет его подписи, а сами контракты являлись направлением работы именно полковника Мешкова. Последний, в свою очередь, утверждает, что госконтракты распределялись по итогам проведенных тендеров, а их победителей утверждал не один человек, а целая комиссия.

Кроме того, по некоторым данным, поскольку в уголовном деле речь идет о контрактах прошлых лет, то «живых денег», полученных фигурантами в виде взяток, в деле нет, а имеются лишь показания свидетелей, в том числе должностных лиц ФКУ «ЦХиСО МВД по РТ» и республиканского МВД. Также следователи оперируют протоколами очных ставок, обысков, выемок, «результатами оперативно-разыскной деятельности, а также иными материалами уголовного дела». Среди последних якобы фигурируют выявленные следствием факты платежей победителями тендеров другим компаниям, к которым имел отношение один из родственников начальника тыла республиканского полицейского ведомства.

Стоит отметить, что через несколько месяцев после начала уголовного преследования Рамиля Шакирова в отпуск с последующим увольнением ушел возглавлявший более 11 лет МВД Татарстана генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин. Впрочем, официально эти два события в органах внутренних дел не связывали.

Сергей Сергеев