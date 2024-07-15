Предоплачено для гостей столицы

В России нашли альтернативу туристическим картам. Закон об их упрощенном выпуске был принят в прошлом году, но российские банки пока так и не начали их эмиссию. Новая схема предполагает выпуск предоплаченных карт иностранному туристу в момент бронирования гостиницы, а пополнение их происходит одновременно с оплатой номера. Эксперты считают, что такая схема вполне может оказаться рабочей, поскольку не требует от банка больших затрат как на выпуск карты, так и на маркетинг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Туристы на Васильевском спуске в Москве

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Туристы на Васильевском спуске в Москве

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В конце прошлой недели банк «Русский стандарт» совместно с московской гостиницей «Метрополь» заявили о запуске проекта, согласно которому иностранные туристы при бронировании отеля смогут заказать себе предоплаченную карту «Мир» и положить на нее необходимую сумму. В этом случае они получат ее при заселении на стойке регистрации. «Внести денежные средства на счет гость сможет до начала путешествия или после получения карты в отеле»,— говорится в сообщении банка. Заказать такую карту можно и после приезда в гостиницу, а деньги на нее турист сможет положить в любом банкомате.

Как рассказала “Ъ” генеральный менеджер отеля «Метрополь» Марина Скокова, по статистике с начала года и к концу первого месяца лета видно, что более половины гостей отеля — это иностранцы, а летом эта цифра еще увеличивается в среднем до 60–65%.

По ее словам, возможность осуществлять расчеты в безналичной форме — это не только элемент привычного комфорта, но и еще один инструмент повышения уровня безопасности иностранных гостей.

«Старт проекта только состоялся, но первые реакции положительные, уже есть гости, которые заезжают в отель совсем скоро, подтвердившие свое согласие на использование карты»,— рассказала Марина Скокова.

Исполнительный директор банка «Русский стандарт» Инна Емельянова сообщила “Ъ”, что предоплаченная карта для иностранцев выпускается с лимитом до 600 тыс. руб. «Когда иностранный гость приезжает в отель — проводится его идентификация на основании оригиналов документов, после чего он сможет получить уже пополненную карту»,— рассказала она. При этом, по ее словам, в ближайшем будущем банк планирует запуск совместных проектов с туристическими операторами, организующими визиты иностранцев в Россию, а также с авиакомпаниями, которые тоже выражают заинтересованность в данном решении. «Техническая реализация при поддержке банка не требует каких-либо затрат со стороны партнера и занимает менее месяца»,— говорит Инна Емельянова.

По мнению экспертов, такое решение может стать реальной альтернативой туристической карте, для упрощения выпуска которой в прошлом году был принят специальный закон.

Согласно ему, банкам разрешается делегировать идентификацию клиента иностранному партнеру, но, как выяснилось, найти такого партнера в нынешних условиях непросто (см. “Ъ” от 25 января). Российские банки пока такие карты не выпускают, единственный их эмитент — «дочка» Сбербанка «Юмани». В компании “Ъ” рассказали, что начали выпускать туристическую карту в ноябре 2023 года, а получить их можно в аэропорту Шереметьево. По данным «Юмани», в июне относительно мая число выданных карт выросло на 14%, а по сравнению с апрелем их стало больше на 17%.

Эксперты считают, что отсутствие интереса со стороны банков к туристической карте связано в первую очередь с экономической составляющей такого проекта. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков отмечает, что для открытия обычной карты банку необходимо открыть счет, подать информацию в налоговую, сделать отчисления в АСВ, то есть совершить много бюрократических действий и понести затраты. «А иностранный турист проведет здесь неделю, сделает несколько платежей, и банк получит с них комиссию $3, притом что потратит на порядок больше»,— говорит он. «Схема с предоплаченными картами должна быть заметно дешевле, поэтому она вполне может оказаться рабочей»,— считает он. Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров обращает внимание, что предоплаченные карты не требуют открытия банковского счета в отличие от карт туриста.

Максим Буйлов