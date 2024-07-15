Упаковка не вмещает экосбор

Участники полимерной отрасли снова пытаются скорректировать требования к экосбору за упаковку в рамках расширенной ответственности производителей (РОП). Компании указывают на необоснованность использования повышающих коэффициентов, которые поднимут экологические платежи в несколько раз, а также на невозможность исполнения методики их расчета. Регуляторы необходимости корректировки принципов взимания экосбора не видят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Союз переработчиков пластмасс (СПП) в июле направил Российскому экологическому оператору (РЭО), Минприроды и в аппарат правительства замечания к параметрам законодательства о РОП (копия обращения есть у “Ъ”). Вступивший в силу с 2024 года обновленный механизм РОП предусматривает постепенное увеличение норматива обязательной утилизации упаковки для производителей и импортеров с 55% в 2025 году до 100% к 2027 году. Не выполняющие норматив компании должны уплачивать экологический сбор.

В СПП в первую очередь критикуют расчет экологических платежей.

Как отмечается в письме, сейчас по всем полимерным группам базовая ставка предлагается на уровне 12,38 тыс. руб. за тонну, что учитывает все затраты, связанные с обработкой отходов, и должно покрыть расходы, связанные с утилизацией. Но, добавляют в СПП, предполагается введение и повышающих коэффициентов, которые увеличат ставки в два-пять раз, что повысит стоимость одних материалов против других.

Денис Буцаев, гендиректор ППК РЭО, в декабре 2023 года, ТАСС: Все случаи, когда нам будут говорить, что произошло увеличение стоимости из-за экосбора, мы будем разбирать отдельно.

По расчетам одного из участников отрасли, с учетом коэффициента ставка экосбора на прозрачный ПЭТ в 5,7 раза превысит ставку для бумажной упаковки, ставка на монополипропилен — в 11,5 раза. В СПП просят указать в суммах расчетов базовых ставок экосбора стоимость утилизации бумаги и картона, а также упаковки из этих материалов, которая сейчас равна нулю. Как предупреждают в СПП, удорожание полимерной упаковки не снизит спрос на нее, но вызовет рост цен на упакованные товары.

Гендиректор СПП Петр Базунов указывает, что в Италии, к примеру, действуют различные ставки экоплатежей к различным типам полимерной упаковки, что стимулирует потребителя упаковки выбирать наиболее перерабатываемые во вторичное сырье виды.

Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский добавляет, что методика расчета ставок экосбора содержит параметры, которые юридически невозможно определить, например, «извлекаемость», «перерабатываемость», «потребность во вторсырье». Эти влияющие на расчет платежа факторы предлагается определять на основе опроса, порядок проведения которого отсутствует, указывает он. Гендиректор АО «Георг Полимер» Лучеса Набатова отмечает, что основная проблема методики расчета экосбора — несоизмеримость платежей с экономикой производителей упаковки. В 2027 году при сохранении методики компании придется заплатить только за утилизацию 495,5 млн руб., что в 2,3 раза превышает сумму всех налогов и сборов в 2023 году, указывает она.

В Минприроды заявили “Ъ”, что основная задача реформирования РОП — стимулирование утилизации отходов.

Там подчеркнули, что ставки экосбора установлены в соответствии с законодательством, а средства идут на создание инфраструктуры по обращению с отходами. Заявления о росте цен на продукцию, уверены в министерстве, не подтверждаются. По расчетам ППК РЭО, стоимость упакованной продукции вырастет максимум в пределах 1% по отдельным видам.

Гендиректор ППК РЭО Денис Буцаев сообщил “Ъ”, что замечания бизнеса рассматривались при принятии подзаконных актов и закона о реформе РОП и споров относительно методики расчета базовых ставок экосбора быть уже не может, так как методика утверждена правительством. Как отмечает господин Буцаев, сейчас важно принять обоснованные значения базовых ставок экосбора, соответствующие затратам на обращение с отходами. Проект постановления со значениями базовых ставок экосбора, добавил он, внесен в правительство.

Гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш считает, что бизнесу вряд ли удастся добиться изменения значений ставок экосбора. Куда более вероятны корректировки видов продукции, в отношении которых они применяются, полагает юрист.

Ольга Мордюшенко