В тариф вписались ФАС и Минцифры
Они против повышенной цены электроэнергии для майнеров
Как выяснил “Ъ”, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минцифры выступили против предложения Минэнерго по увеличению тарифов на электроэнергию для майнинг-центров. По мнению регуляторов, инициатива дискриминирует легальных предпринимателей и может затронуть центры обработки данных, что «подорвет работу критической информационной инфраструктуры». Минэнерго будет сложно согласовать документ без существенных поправок, уверены аналитики.
Цех майнинга биткоинов
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Минэнерго не удается согласовать с другими регуляторами предложение о многократном повышении тарифов на передачу электроэнергии для майнинг-центров (юридические лица). В мае ФАС и Минцифры направили в Минэнерго неурегулированные замечания к соответствующему проекту постановления правительства (“Ъ” видел документы). Ранее инициативу раскритиковала рабочая группа по энергетике (см. “Ъ” от 26 июня). В Минэнерго, ФАС и Минцифры не ответили “Ъ”.
Проект постановления правительства, разработанный Минэнерго, предусматривает увеличение тарифов на передачу электроэнергии для крупных майнеров в пять-десять раз в энергодефицитных регионах.
Цель Минэнерго — заставить тех уезжать на другие территории. Но в ФАС считают такие изменения нарушением закона «Об электроэнергетике», который направлен на «обеспечение недискриминационных и стабильных условий» для любых предпринимателей, следует из отзыва службы. Также в проекте постановления, говорится в письме, не предусмотрены механизмы для «высвобождения мощностей»: нет условий обязательного отказа потребителя от мощности, автоматического изъятия или возникновения новой мощности. Служба предлагает проработать этот механизм.
По мнению ФАС, с майнеров нужно снимать все ограничения, когда территория перестает быть энергодефицитной. Помимо этого, считают в ФАС, сетевые организации нужно заставить заранее сообщать регуляторам о количестве майнеров в регионе на разных уровнях напряжения, чтобы «формировать сбалансированную необходимую валовую выручку (НВВ)». В письме ФАС подчеркивается, что при ошибочном определении майнингового оборудования действия сетевой или энергосбытовой компании «могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства».
Планируется, что относить ту или иную компанию к майнинг-центрам с дальнейшим повышением энерготарифа будут региональные комиссии, которые и будут вести реестры майнинг-центров. В связи с этим Минцифры больше всего волнуют вопросы критериев включения потребителей электроэнергии в такие реестры, ведь сделать это по признаку используемого оборудования крайне сложно.
В Минцифры опасаются, что к майнерам могут отнести «необоснованно большое число потребителей», так как проверка оборудования — «исключительно трудозатратная задача», а в отдельных случаях сделать это невозможно.
«Введение презумпции злоупотреблений со стороны потребителя не соответствует принципам правового регулирования»,— подчеркивается в обращении. Из письма следует, что Минцифры просит более четко отделить майнеров от центров обработки данных (ЦОД), создав специальный реестр ЦОДов. Иначе, предупреждает министерство, подходы Минэнерго могут «привести к подрыву» функционирования информационных систем, в том числе «критической информационной инфраструктуры».
Директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов говорит, что документ предлагает создать губительные дискриминационные условия для промышленных майнеров, которые «обеспечивают страну криптоликвидностью» и имеют инфраструктуру для реализации проектов в области искусственного интеллекта. Директор по коммуникациям BitRiver Олег Огиенко добавляет, что такими инициативами невозможно добиться обеления отрасли и решить проблему энергодефицита.
В «Сообществе потребителей энергии» согласны, что дискриминация добросовестного потребителя контрпродуктивна. По мнению ассоциации, продуктивнее создавать условия для появления «быстрых потребителей» там, где это нужно энергосистеме, и бороться с серым сектором, а не вводить коэффициент дискриминации для бизнеса, выполнившего все условия при подключении к сети.
Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим полагает, что Минэнерго будет сложно урегулировать разногласия с ФАС без корректировки документа.
Сейчас, по его словам, проект противоречит нормам тарифного регулирования, в том числе принципам ценообразования в электросетевом комплексе. Так, предлагаемая логика тарифной дискриминации допускает возникновение непрогнозируемых дополнительных доходов сетевых организаций, и регуляторам придется вырезать необоснованные доходы из НВВ, отмечает эксперт.