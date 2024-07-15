В тариф вписались ФАС и Минцифры

Как выяснил “Ъ”, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минцифры выступили против предложения Минэнерго по увеличению тарифов на электроэнергию для майнинг-центров. По мнению регуляторов, инициатива дискриминирует легальных предпринимателей и может затронуть центры обработки данных, что «подорвет работу критической информационной инфраструктуры». Минэнерго будет сложно согласовать документ без существенных поправок, уверены аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цех майнинга биткоинов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Цех майнинга биткоинов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Минэнерго не удается согласовать с другими регуляторами предложение о многократном повышении тарифов на передачу электроэнергии для майнинг-центров (юридические лица). В мае ФАС и Минцифры направили в Минэнерго неурегулированные замечания к соответствующему проекту постановления правительства (“Ъ” видел документы). Ранее инициативу раскритиковала рабочая группа по энергетике (см. “Ъ” от 26 июня). В Минэнерго, ФАС и Минцифры не ответили “Ъ”.

Проект постановления правительства, разработанный Минэнерго, предусматривает увеличение тарифов на передачу электроэнергии для крупных майнеров в пять-десять раз в энергодефицитных регионах.

Цель Минэнерго — заставить тех уезжать на другие территории. Но в ФАС считают такие изменения нарушением закона «Об электроэнергетике», который направлен на «обеспечение недискриминационных и стабильных условий» для любых предпринимателей, следует из отзыва службы. Также в проекте постановления, говорится в письме, не предусмотрены механизмы для «высвобождения мощностей»: нет условий обязательного отказа потребителя от мощности, автоматического изъятия или возникновения новой мощности. Служба предлагает проработать этот механизм.

По мнению ФАС, с майнеров нужно снимать все ограничения, когда территория перестает быть энергодефицитной. Помимо этого, считают в ФАС, сетевые организации нужно заставить заранее сообщать регуляторам о количестве майнеров в регионе на разных уровнях напряжения, чтобы «формировать сбалансированную необходимую валовую выручку (НВВ)». В письме ФАС подчеркивается, что при ошибочном определении майнингового оборудования действия сетевой или энергосбытовой компании «могут иметь признаки нарушения антимонопольного законодательства».

Планируется, что относить ту или иную компанию к майнинг-центрам с дальнейшим повышением энерготарифа будут региональные комиссии, которые и будут вести реестры майнинг-центров. В связи с этим Минцифры больше всего волнуют вопросы критериев включения потребителей электроэнергии в такие реестры, ведь сделать это по признаку используемого оборудования крайне сложно.

В Минцифры опасаются, что к майнерам могут отнести «необоснованно большое число потребителей», так как проверка оборудования — «исключительно трудозатратная задача», а в отдельных случаях сделать это невозможно.

«Введение презумпции злоупотреблений со стороны потребителя не соответствует принципам правового регулирования»,— подчеркивается в обращении. Из письма следует, что Минцифры просит более четко отделить майнеров от центров обработки данных (ЦОД), создав специальный реестр ЦОДов. Иначе, предупреждает министерство, подходы Минэнерго могут «привести к подрыву» функционирования информационных систем, в том числе «критической информационной инфраструктуры».

Директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов говорит, что документ предлагает создать губительные дискриминационные условия для промышленных майнеров, которые «обеспечивают страну криптоликвидностью» и имеют инфраструктуру для реализации проектов в области искусственного интеллекта. Директор по коммуникациям BitRiver Олег Огиенко добавляет, что такими инициативами невозможно добиться обеления отрасли и решить проблему энергодефицита.

В «Сообществе потребителей энергии» согласны, что дискриминация добросовестного потребителя контрпродуктивна. По мнению ассоциации, продуктивнее создавать условия для появления «быстрых потребителей» там, где это нужно энергосистеме, и бороться с серым сектором, а не вводить коэффициент дискриминации для бизнеса, выполнившего все условия при подключении к сети.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим полагает, что Минэнерго будет сложно урегулировать разногласия с ФАС без корректировки документа.

Сейчас, по его словам, проект противоречит нормам тарифного регулирования, в том числе принципам ценообразования в электросетевом комплексе. Так, предлагаемая логика тарифной дискриминации допускает возникновение непрогнозируемых дополнительных доходов сетевых организаций, и регуляторам придется вырезать необоснованные доходы из НВВ, отмечает эксперт.

Полина Смертина