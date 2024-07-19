Расширение драгоценного

Три замечательные коллекции сезона показов haute joaillerie, сделанные в совершенно разном стиле и с разным подходом к самой идее исключительных украшений, показывают весь диапазон возможностей современной ювелирной индустрии.

Текст: Елена Стафьева

Летом в Париже традиционно показывают haute joaillerie. В этот раз из-за грядущей Олимпиады все проходило по сжатой программе, к тому же не все ювелирные дома выставляли свои коллекции в Париже, ограничившись специальными показами в других местах.

Коллекции haute joaillerie в некоторых моментах схожи с коллекциями haute couture — это вершина с точки зрения самого ремесла и профессионального мастерства, к ней подступаются те ювелирные компании, у которых есть либо традиции и ресурсы, либо амбиции и тоже ресурсы, то есть доступ к исключительным камням и к исключительным же мастерам-ювелирам. Три коллекции, которые мы рассмотрим, выделяются в том числе и пониманием того, что такое мир современного ювелирного искусства самого высокого класса и как это искусство надо воплощать.

Hermes Les formes de la couleur

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В Hermes все всегда стараются делать так, как не делают другие: показывают коллекции haute joaillerie раз в два года и называют их «коллекции haute bijouterie». А еще всегда и во всем, что выходит под именем Hermes, сохраняют ключевые структурные элементы своей исторической эстетики, поэтому в украшениях непременно будут важные эрмесовские знаки — le cheval, le fermoir baton, chaine d’ancre, les sacs bijoux, le fermoir Kelly — которые узнаются моментально. Все это было и сейчас, но впервые, пожалуй, за всю историю Hermes haute joaillerie определяющим для коллекции стало совсем другое, а именно — идея цветового спектра и теория цвета.

Впрочем, внимание к цвету и его градациям есть в самой природе Hermes, тут имеется библиотека цветов шелка в 75 000 наименований. И вообще цвет — важнейший феномен в истории и современности Hermes. А там, где цвет, всегда и свет, там, где цветовой спектр, там и преломление света, там, где теория цвета,— эксперименты со световыми волнами. О теории цвета говорит арт-директор ювелирных коллекций Hermes Пьер Арди, вспоминая, как в 1970-е, когда он был студентом художественной школы, его учителя проводили эксперименты, давая ученикам по часу смотреть на один цвет. Учителя были убеждены в том, что каждый цвет несет в себе форму: например, красный — это квадрат, синий — круг, желтый — треугольник. И красные квадраты, и синие круги, и желтые треугольники тут есть — в виде серии колец, которая так и называется — Portraits de la couleur. Квадрат, сложенный из родолита квадратной огранки (3,25 карата), круги из голубого сапфира бриллиантовой огранки (1,11 карата), а также треугольник из ограненного в эту форму желтого берилла (1,53 карата).

Среди 58 украшений коллекции есть и те, что посвящены преломлению световой волны и расщеплению ее на ньютоновский спектр, и, глядя на них, я вспоминаю, как в 2012 году Hermes выпустил серию гигантских шелковых каре с Хироси Сугимото, основанных на его собственных опытах преломления света, проходящего сквозь линзу. Пьер Арди фактически тоже получает свой спектр, но только с помощью драгоценных и полудрагоценных камней. Они феноменально подобраны по оттенкам этого спектра в мягких, естественных переходах — именно в этой плавности и состоит искусство градиента. Украшения тут тоже повторяют форму волны, как, например, колье Arc en couleurs, для которого по цветовым переходам было отобрано примерно 1400 камней — голубые, желтые и розовые сапфиры, цавориты и спессартины, танзаниты, аметисты и бриллианты, багеты и бриллиантовой же огранки. Уникальность работы ювелиров состоит и в том, чтобы сделать это колье и парный к нему браслет гибкими, повторяющими форму тела, используя искуснейшую работу с сеткой.

Исключительные по размерам и интенсивности цвета камни помещены в украшения Color Vibe, где та же самая радужная волна принимает либо иррегулярную форму, как в кольце с изумрудом в изумрудной же огранке на 4,01 карата и в кольце на два пальца с танзанитом, ограненным в багет на 4,4 карата. Но эта же волна может быть плотно скручена в квадрат, как в колье с 3,97-каратным аметистом изумрудной огранки или в кольце с выдающимся танзанитом такой же огранки на 8,57 карата. А все 58 украшений коллекции Les formes de la couleur складывают оду цвету, придуманную со всем остроумием и исполненную со всем блеском.

Boucheron Or Bleu

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У Клер Шуан, художественного директора Boucheron, безусловно, самое бескомпромиссное воображение среди всех ювелирных домов, способных справиться с haute joaillerie,— и замечательный талант, конечно. Каждое лето, показывая очередную свою коллекцию Сarte blanche (который ей предоставляет дом Boucheron), она поражает наше воображение, хотя, казалось бы, дальше по этой шкале поразительности двигаться уже некуда. И сейчас она опять расширила свои границы — и воображения, и пространства, отправившись в поисках образов и мотивов в Исландию.

Результатом стали 29 удивительных украшений. Самое традиционное и понятное из них — белое бриллиантовое украшение Vague в виде Хокусаевой волны из 851 бриллианта круглой огранки, которое при этом имеет фотографический образ из того исландского путешествия (как и каждое украшение тут), но в то же время и соотносится с историческими украшениями Boucheron. При этом надевается оно вовсе не традиционно, как брошь (хотя можно носить и так), а на волосы, чтобы эта волна как бы обрамляла ухо.

Практически все украшения коллекции черно-белые, как и фотографии Яна Эрика Вайдера, ставшие их прообразами, других цветов здесь почти нет — весь мир своих исландских впечатлений Клер Шуан воплотила с помощью строго курированных цветов гаммы, но при этом используя самые разнообразные материалы и технологии. А самые классические ювелирные техники используются для того, чтобы сделать космического вида украшения — как, например, колье Cascad, где нет ничего, кроме белого золота и белых же бриллиантов, но длина его 148 см, и это самое длинное украшение, сделанное в ателье Boucheron за всю его 170-летнюю историю. 1816 бриллиантов разного размера и разной формы, которые выстроены в одну линию, чтобы воспроизвести тонкий, как нить, северный водопад, увиденный Клер в Исландии. При этом колье в традициях Boucheron может превращаться в более короткое и пару сережек.

Но есть тут и совершенно нетрадиционные материалы — например, в колье Sable Noir, образом для которого стала фотография волны, набегающей на черный песок исландского пляжа, песок, собственно, и использован. Дом Boucheron нашел компанию, которая превращает песок в прочный и достаточно легкий материал, и такие квесты по поиску нестандартных материалов и их производителей решаются в каждой коллекции Сarte blanche. Или, например, самое фантастическое украшение этого года, пара брошей Eau Vive, которые вызваны к жизни зрелищем бурного потока, надеваются на плечи и напоминают крылья ангела. Они были вырезаны, как скульптура, из одного куска алюминия — не такого, конечно, экзотического, как песок, но тоже не самого традиционного материала в haute joaillerie, а затем уже покрыты палладием и бриллиантовым паве (идеальный блеск палладия тут, собственно, чтобы подсвечивать бриллианты). А фиксируются броши на плечах, причем надежно, с помощью системы магнитов.

В этой коллекции, благодаря ее чернобелости, особенно много горного хрусталя, любимого материала Клер Шуан,— он тут в разных видах и формах, например отполированный, как в комплекте из колье и двух колец Ondes, вырезанных тонкими кругами из одного блока, чтобы воспроизвести эффект капли, падающей на гладкую поверхность, и расходящиеся от нее концентрические круги. Круги эти обозначены с помощью бриллиантового паве, причем паваж сделан с помощью невидимой закрепки (металл тут вообще сведен к минимуму, чтобы не нарушать прозрачность) под горным хрусталем. Или же горный хрусталь может быть с пескоструйной обработкой, как в грандиозном колье Iceberg, посвященном исландскому «алмазному пляжу», где на черном песке лежат глыбы льда (фото также прилагается), и парным к нему сережкам. Именно такая обработка передает эффект игры света на поверхности покрытого изморозью льда, а бриллианты тут либо помещены под горный хрусталь (в прозрачных деталях), имитируя эффект пузырьков воздуха, либо вмонтированы прямо в кристалл хрусталя, без металлических «ушек», чтобы передать застывшие на поверхности льда капли воды.

Единственный цвет, который здесь появляется,— это голубой цвет льда, просвечивающей сквозь него воды и проглядывающего неба. Немного его есть в феерическом браслете-манжете Сiel de Glace («Ледяное небо»), посвященном исландским ледяным пещерам и сделанном из цельного, абсолютно чистого, без всяких включений, блока горного хрусталя. Волнообразная структура этих пещер тут вырезана, а цвет их льда, сквозь который видно небо, подчеркнут паве из бриллиантов и голубых сапфиров. Но главный голубой — тот, что определил название самой коллекции, Or Bleu («Голубое золото»),— это цвет аквамаринов в колье Cristaux, посвященном исландским ледникам. Оно очень графичное, как и положено кристаллу, с 24 аквамаринами, помещенными в шестиугольники из горного хрусталя, а структура из белого золота, на которую все это крепится, радикально урезана, чтобы сквозь горный хрусталь была видна только кожа. В центральный элемент колье помещен пятиугольный 5,06-каратный бриллиант характеристик E-VVS2, а сам этот элемент отделяется и превращается в кольцо.

И надо признать, что этим сочетанием неуемного любопытства, свободного духа, страсти ко всему новому и знания всего традиционного, которое являет коллекция Or Bleu, Клер Шуан опять взяла новую высоту и опять смогла удивить.

Chopard Contes de Fees

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Вообще-то коллекция эта традиционно называется Red Carpet и посвящена, как обычно, 77-му Каннскому фестивалю (а значит, в ней 77 украшений), для которого Chopard делает саму «Пальмовую ветвь», но ее подзаголовок, Contes de Fees, обозначает тему — мир волшебных сказок,— которую, вообще-то, можно назвать сквозной темой всего творчества сопрезидента Chopard и художественного директора ювелирных коллекций Каролины Шойфеле. Но в этот раз на ней сделан особый акцент, и вся коллекция — это такой зачарованный лес, населенный волшебными существами и магическими предметами.

В лесу этом, разумеется, растет дуб — вряд ли Каролина знает о том дубе, вокруг которого ходит ученый кот, но само волшебное дерево воспроизведено у нее со всеми подробностями в колье, чрезвычайно реалистично представляющем дубовую ветвь одновременно с листьями, цветами и желудями — дуб все-таки из волшебного леса. Ветвь эта сделана из титана, как и листья на ней, покрытые паве из цаворитов, цветы — грозди ярких желтых сапфировых бриолетов, а скульптурные желуди — тоже титан. Под дубом растет множество всего: например, мухомор — кольцо из розового золота, очень натуралистически воссоздающее этот гриб, чья шляпка покрыта белыми, оранжевыми, коньячными и коричневыми бриллиантами, а внутренняя поверхность имеет ровно те же пластины, что и у настоящего гриба. Тут же можно найти ландыш — который у Каролины Шойфеле получился очень диоровским и опять же очень буквалистичным, зеленый стебель и листья из анодированного зеленого титана, а в цветах даже есть пестики из желтого золота.

Вообще, титан для Каролины Шойфеле стал тем же, чем горный хрусталь для Клер Шуан, то есть любимым материалом, с максимальной выразительностью следующим за воображением,— ее буквалистскому изобразительному таланту, стремящемуся к максимальной точности всех деталей, он подошел идеально. В этой коллекции много титана, окрашенного в разных цвета и используемого с разными целями,— например, из него же сделаны две лягушки, сидящие на кольце из розового золота и поддерживающие, естественно, золотую корону, в которую вставлен исключительный рубеллит круглой огранки весом 17,7 карата.

Другие замечательные камни — это аквамарины огранки «груша», которые держат в своих лапках бабочки в паре сережек. На тиаре, усыпанной белыми бриллиантами,— куда же без тиары в волшебной сказке — фея с почти прозрачными перламутровыми крыльями, которая, кстати, способна стать брошью. Другие феи — тоже в образе мотыльков — обнаруживаются на паре сережек в виде листьев того же самого дуба.

Но самое впечатляющее украшение коллекции с точки зрения и технической, и эстетической — это колье-сотуар в виде разноцветной гирлянды, оканчивающейся подвеской из горного хрусталя, увитой цветами из рубеллитов, цаворитов и цветных бриллиантов, один из которых, роза, будто бы распускается внутри самого хрусталя. Лепестки каждого из девяти титановых цветов покрыты бриллиантовым паве в цвет титана, у каждого есть пестики, а также крошечные жемчужины, изображающие утреннюю росу, на листьях, инкрустированных цаворитами. И это настоящий шедевр шопаровского натуралистического стиля.

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