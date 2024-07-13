Ясная Поляна подыграла театру

В музее-усадьбе «Ясная Поляна» прошел VIII театральный фестиваль «Толстой». На нем был показан спектакль Александринского театра «Воскресение» в постановке Никиты Кобелева (только что назначенного худруком театра вместо Валерия Фокина, ушедшего на должность президента), а также разнообразные сайт-специфик-постановки на открытом воздухе. В мир Толстого погружалась Марина Шимадина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В александринскую инсценировку «Воскресения» включены другие толстовские тексты, например «Отец Сергий»

Фото: Александра Богомолова / пресс-служба фестиваля «Толстой» В александринскую инсценировку «Воскресения» включены другие толстовские тексты, например «Отец Сергий»

Фото: Александра Богомолова / пресс-служба фестиваля «Толстой»

Ясная Поляна, наверное, единственная из музеев-усадеб не потеряла обаяние и уют родового гнезда: тут продолжаются традиции, заложенные при хозяевах, прапраправнуки Толстого так же пекут фирменный анковский пирог и всей семьей принимают участие в организации фестиваля. В этом году из Швейцарии даже приехала последняя правнучка Толстого Марта Альбертини, представившая свою книгу о маме и бабушке — Татьяне Львовне. Еще одну книгу из серии «Подлинные истории», на этот раз о Константине Левине из «Анны Карениной», презентовал писатель и литературовед Павел Басинский.

На фестивале можно было посмотреть кино на сеновале, послушать джаз на пруду или поучиться вышивать крестиком, но основная программа все же была театральной и проходила в формате open-air.

Анастасия Кудиярова предложила зрителям прогуляться по живописным лугам усадьбы с аудиопроменадом «Дорога домой», основанным на книге Толстого «Путь жизни» и интервью с работниками музея «Ясная Поляна». Режиссер Кирилл Люкевич разделил увлечение Толстого пчеловодством и отправил гостей на историческую пасеку в сайт-специфик-спектакле «Пчеловод», где они могли узнать много полезной информации об идеальном устройстве пчелиного государства. В форуме-спектакле «Утро помещика» исследовательница и практик современного театра Полина Шатохина поставила перед современными зрителями вопросы, возникавшие перед героем одноименной повести Толстого Дмитрием Нехлюдовым, который решил посвятить себя налаживанию деревенского хозяйства и столкнулся с абсолютным непониманием своей миссии среди «осчастливленных» мужиков.

Интересно, что тема духовных исканий Нехлюдова, одного из сквозных толстовских персонажей, продолжилась и на главной сцене фестиваля в спектакле Никиты Кобелева «Воскресение».

Тут он давно забросил хозяйство, вышел в свет и пустился во все тяжкие, пока не столкнулся с некогда соблазненной им девушкой, Катюшей Масловой, оказавшейся на скамье подсудимых.

Выступление Александринки на открытой площадке оказалось серьезным испытанием и для организаторов, и для зрителей. Во-первых, специально для показа в Ясной Поляне была выстроена копия сцены Александринского театра со сложной вращающейся декорацией Наны Абдрашитовой, которая оборачивалась то коридором суда, то светским салоном, то поездом или тюремной камерой. Но естественный свет в начале показа нивелировал свет сценический, а звуки и виды окружающей природы отвлекали от герметичной и преимущественно разговорной постановки.

Во-вторых, погода и в этот раз не баловала — спектакли под дождем уже стали традицией фестиваля. Как и в прошлом году на «Анне Карениной» Большого театра, и в позапрошлом — на «Войне и мире» Вахтанговского, во время первого показа «Воскресения» начался ливень. Но почти никто из публики не ушел.

«Воскресение» в этом сезоне невероятно популярно — только в Петербурге вышло три его инсценировки: в Александринке, Театре имени Ленсовета и «Приюте комедианта».

Возможно, именно толстовские рассуждения о судебной системе звучат сегодня особенно актуально. Но Никиту Кобелева больше интересует путь главного героя — от самодовольного мажора и тусовщика до страдающего и сострадающего человека, осознавшего свое бессилие в борьбе не только с системой, но со злом в человеке вообще.

Помимо «Воскресения» драматург Дмитрий Богославский включил в инсценировку еще несколько поздних текстов Толстого. Попутчики в поезде пересказывают Нехлюдову истории из «Крейцеровой сонаты», «Отца Сергия» и «Записок сумасшедшего», где автор описал пережитый им самим «арзамасский ужас» — паническое осознание конечности и бессмысленности жизни, с которого и начался его знаменитый духовный переворот.

Актер Виктор Шуралев (в другом составе роль Нехлюдова исполняет Тихон Жизневский) играет этот «путь к себе» довольно скупо и деловито, не увлекаясь страданиями напоказ и пытаясь рациональными методами выправить этот иррационально искривленный и вывихнутый мир. А его внутренним голосом, говорящим о тщете всех усилий, становится образ умершей матери, прекрасно сыгранной Ольгой Белинской. Но Нехлюдову все же удается невероятное — выбить помилование для Масловой и, главное, заслужить ее прощение: и тогда вульгарная проститутка (тут Анна Блинова играет вариацию своей героини из спектакля Андрея Жолдака «Нана») снова на миг становится той девочкой с распахнутыми миру глазами, какой была когда-то. Но дальше каждый из них пойдет своей дорогой, а поезд, как водится, своей.