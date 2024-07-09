К разводам подключают посредников
Какую помощь медиаторы могут оказать супругам при расторжении брака
Россиян могут обязать разводиться через медиаторов. Так называют посредников, которые помогают супругам урегулировать споры еще до суда. Широкое распространение этой практики позволит снизить нагрузку на инстанции, а в некоторых случаях даже сохранить брак, уверены в Госдуме. Там обратили внимание на опыт Азербайджана, где посредничество при разводах стало обязательным. За 2023 год к специалистам обратились около 40 тыс. пар, 20% из которых после первой сессии «отказались идти в суд», отметили депутаты.
Фото: Андрей Олейников, Коммерсантъ
В России закон о медиации появился в 2010 году, процедура носит добровольный и платный характер, но пока не пользуется большой популярностью. Как выглядит работа посредников? “Ъ FM” обсудил этот вопрос с профессиональным медиатором, адвокатом коллегии «Закон и решение» Рамзиёй Каденовой: «Иногда стороны не слышат друг друга. Вполне вероятно, у них совсем другой понятийный ряд. Один говорит об одном, другой это воспринимает совсем по-иному. И вот медиатор — это тот человек, который их как бы выводит из глубины конфликта, и партнер начинает детально объяснять, что он имел в виду. Медиатор не может быть одновременно выступать и в роли адвоката. На сессию каждый оппонент должен прийти со своим представителем, который ему подскажет уже вопросы юриспруденции. Как адвокат-медиатор я могу просто выяснить причину конфликта и предложить самим решить это.
Есть такой пример: муж застукал свою жену за перепиской с другим мужчиной и заявил, что хочет разводиться. Вот досудебное урегулирование состоялось следующим образом: они оба были приглашены на эту медиацию, это добровольное волеизъявление обоих, когда каждый из пары должен высказать свои мотивы. Супруг сказал, что не может продолжать совместную жизнь, так как жена — предательница. Я обращаюсь к ней с вопросом, как она относится к такому заявлению партнера. Женщина отвечает: "Это не предательство. Он пил все эти пять-шесть лет, мне внимания не уделял, а тут переписка в соцсети. И я не считаю, что это измена, потому что это был всего лишь флирт". В итоге супруг предложил жене пройти детектор лжи. Она согласилась с условием, что после этого он должен прекратить вспоминать об этом, закрыть эту историю и двигаться дальше, воспитывать детей. Вот они это прописали для себя. Но для суда это не будет решением».
В процессе медиации супруги решают и другие вопросы, например, договариваются о выплате алиментов или разделе имущества, отмечают собеседники “Ъ FM”. В Азербайджане после обращения к посредникам около 10% пар приходят в суды с уже готовыми соглашениями, утверждают депутаты Госдумы. В России договоры, заключенные с участием медиаторов, пока не имеют юридической силы. Однако при рассмотрении некоторых семейных споров, инстанции сами рекомендуют сторонам воспользоваться услугами специалистов, рассказал председатель коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» Сергей Жорин:
«Не уверен, что это нужно делать в каждом бракоразводном процессе, но в случае, если в семье есть несовершеннолетние дети, то это очень полезно.
Зачастую родители, вступая в битву за ребенка, пытаются друг другу навредить. И иногда медиаторам получается развязать узел и объяснить, что нужно действовать в первую очередь в интересах детей. И поскольку такие специалисты являются независимыми участниками всего этого действа, то для сторон их мнение бывает очень важным. Иногда судьи сами рекомендуют, чтобы стороны обратились к медиаторам. В вопросах определения места жительства и порядка общения с детьми это достаточно эффективно. Главное — чтобы это не превратилось в аналог органа опеки и попечительства, где коррупция будет побеждать здравый смысл и изначально заложенную идею».
В России деятельность профессиональных медиаторов пока никак не контролируется, отмечают собеседники “Ъ FM”. По их словам, для посредников не сформулированы требования об обязательном юридическом и психологическом образовании, кроме того, не ведется реестр специалистов. Как отмечают эксперты, если процедура медиации станет обязательной при разводе, то властям предстоит выработать отраслевые стандарты, а также регулировать стоимость услуги. Сейчас, по данным РБК, один сеанс у посредника стоит около 3 тыс. руб.
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