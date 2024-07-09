К разводам подключают посредников

Россиян могут обязать разводиться через медиаторов. Так называют посредников, которые помогают супругам урегулировать споры еще до суда. Широкое распространение этой практики позволит снизить нагрузку на инстанции, а в некоторых случаях даже сохранить брак, уверены в Госдуме. Там обратили внимание на опыт Азербайджана, где посредничество при разводах стало обязательным. За 2023 год к специалистам обратились около 40 тыс. пар, 20% из которых после первой сессии «отказались идти в суд», отметили депутаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Олейников, Коммерсантъ Фото: Андрей Олейников, Коммерсантъ

В России закон о медиации появился в 2010 году, процедура носит добровольный и платный характер, но пока не пользуется большой популярностью. Как выглядит работа посредников? “Ъ FM” обсудил этот вопрос с профессиональным медиатором, адвокатом коллегии «Закон и решение» Рамзиёй Каденовой: «Иногда стороны не слышат друг друга. Вполне вероятно, у них совсем другой понятийный ряд. Один говорит об одном, другой это воспринимает совсем по-иному. И вот медиатор — это тот человек, который их как бы выводит из глубины конфликта, и партнер начинает детально объяснять, что он имел в виду. Медиатор не может быть одновременно выступать и в роли адвоката. На сессию каждый оппонент должен прийти со своим представителем, который ему подскажет уже вопросы юриспруденции. Как адвокат-медиатор я могу просто выяснить причину конфликта и предложить самим решить это.

Есть такой пример: муж застукал свою жену за перепиской с другим мужчиной и заявил, что хочет разводиться. Вот досудебное урегулирование состоялось следующим образом: они оба были приглашены на эту медиацию, это добровольное волеизъявление обоих, когда каждый из пары должен высказать свои мотивы. Супруг сказал, что не может продолжать совместную жизнь, так как жена — предательница. Я обращаюсь к ней с вопросом, как она относится к такому заявлению партнера. Женщина отвечает: "Это не предательство. Он пил все эти пять-шесть лет, мне внимания не уделял, а тут переписка в соцсети. И я не считаю, что это измена, потому что это был всего лишь флирт". В итоге супруг предложил жене пройти детектор лжи. Она согласилась с условием, что после этого он должен прекратить вспоминать об этом, закрыть эту историю и двигаться дальше, воспитывать детей. Вот они это прописали для себя. Но для суда это не будет решением».

В процессе медиации супруги решают и другие вопросы, например, договариваются о выплате алиментов или разделе имущества, отмечают собеседники “Ъ FM”. В Азербайджане после обращения к посредникам около 10% пар приходят в суды с уже готовыми соглашениями, утверждают депутаты Госдумы. В России договоры, заключенные с участием медиаторов, пока не имеют юридической силы. Однако при рассмотрении некоторых семейных споров, инстанции сами рекомендуют сторонам воспользоваться услугами специалистов, рассказал председатель коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» Сергей Жорин:

«Не уверен, что это нужно делать в каждом бракоразводном процессе, но в случае, если в семье есть несовершеннолетние дети, то это очень полезно.

Зачастую родители, вступая в битву за ребенка, пытаются друг другу навредить. И иногда медиаторам получается развязать узел и объяснить, что нужно действовать в первую очередь в интересах детей. И поскольку такие специалисты являются независимыми участниками всего этого действа, то для сторон их мнение бывает очень важным. Иногда судьи сами рекомендуют, чтобы стороны обратились к медиаторам. В вопросах определения места жительства и порядка общения с детьми это достаточно эффективно. Главное — чтобы это не превратилось в аналог органа опеки и попечительства, где коррупция будет побеждать здравый смысл и изначально заложенную идею».

В России деятельность профессиональных медиаторов пока никак не контролируется, отмечают собеседники “Ъ FM”. По их словам, для посредников не сформулированы требования об обязательном юридическом и психологическом образовании, кроме того, не ведется реестр специалистов. Как отмечают эксперты, если процедура медиации станет обязательной при разводе, то властям предстоит выработать отраслевые стандарты, а также регулировать стоимость услуги. Сейчас, по данным РБК, один сеанс у посредника стоит около 3 тыс. руб.

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Иван Хорушевский