Во вторник, 9 июля, на чемпионате Европы по футболу стартуют полуфиналы. Первыми на поле выйдут сборные Испании и Франции. Нидерланды и Англия поспорят за выход в финал в среду, 10 июля. Шансы команд на победу в турнире оценивал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Heiko Becker , Reuters Фото: Heiko Becker , Reuters

После трех недель почти беспрерывного футбольного марафона в деле осталось всего четыре претендента на титул. Англию и Францию букмекеры считали фаворитами Евро еще до того, как все началось, а вот Испания добилась этого статуса уже по ходу первенства. Но сейчас именно у «красной фурии», по мнению букмекеров, самые высокие шансы взять заветный трофей. В «Лиге Ставок» коэффициент на такой исход составляет 3. Хотя другие претенденты совсем рядом. Пари на успех Англии можно взять за 3,5, а Франции — за 3,7.

Голландцев же букмекеры всерьез не воспринимают. Если первой окажется команда Роналда Кумана, то игрок, который на это поставит, увеличит сумму в шесть раз. Но в реальность такого исхода мало кто верит. А вот победа Франции, несмотря на испанские подвиги, многим кажется верным делом. Причины объяснил футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает в Париже: «Мы их критикуем за то, что футбол не зрелищный, что не играет Килиан Мбаппе, что в принципе не так много коллективной красивой игры, но результат есть. Они могут выиграть этот чемпионат Европы, к сожалению для футбола и его популяризации».

Но на фоне этой Франции Испания показывает футбол, который хочется смотреть — яркий, атакующий. Да и победа над Германией в четвертьфинале убедила многих, в том числе букмекеров. Они сделали «красную фурию» фаворитом в полуфинальном противостоянии с Францией. В «Лиге Ставок» взять выход испанцев в финал можно за 1,8, а успех французов идет выше 2.

На первый взгляд все верно, особенно если вспомнить, что команда Дидье Дешама пока не забила на Евро ни одного мяча с игры. Судьбы встреч решали либо автоголы, либо пенальти. Но у испанцев не будет сразу трех игроков основы, на чем акцентирует внимание футбольный менеджер Юрий Белоус: «Удаление, желтая карточка и травма Педро — конечно, это реальные потери для национальной сборной Испании. И не надо забывать, что во Франции мастера будь здоров играют. Другое дело, что они не показывают игру. Посмотрим, может, все-таки Мбаппе к полуфиналу соберется и покажет тот уровень, который мы от него ожидаем».

К сожалению, ждать обилия голов сегодня не стоит, ведь во всех матчах с участием французов на этом Евро забивалось не более двух мячей. Так что пари на такой исход в «Лиге Ставок» с коэффициентом 1,5 кажется хорошим вариантом. Главное не забывать, что французские звезды за все это время нанесли по воротам соперников 66 ударов. Так что если вдруг фортуна повернется к Мбаппе и компании лицом, то возможны варианты. Но в это не верит комментатор Александр Аксенов:

«Голов будет немного, потому что французы будут очень аккуратны.

Прекрасно понимая, насколько это крутая сборная с точки зрения именно продвижения мяча, реализации моментов, французы будут играть низко, будут рассчитывать на скорость Мбаппе. Испанцы, понятно дело, будут владеть мячом. Я допускаю, что, может быть, мы увидим парочку забитых голов и опять увидим серию пенальти, не более того».

Кстати, заключить пари на то, что в матче будет серия пенальти, в «Лиге Ставок» можно с коэффициентом 4,7. А кто станет первым финалистом, Франция или Испания, мы узнаем сегодня ночью. Игра начнется в 22:00, прямую трансляцию можно посмотреть на общедоступном телеканале «Матч ТВ». А второго полуфинала Нидерланды—Англия, который запланирован на завтра, в свободном доступе не будет. Эту игру в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko.