«Деятельность создателей на видеохостинге с помощью ИИ должна стать проще»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, как функция ластика должна помочь ютуберам защитить свой контент от претензий, касающихся авторского права.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

YouTube запустил новый инструмент Eraser (ластик), работающий на основе искусственного интеллекта. Он позволяет создателям контента удалять из своих видеороликов музыку, защищенную авторским правом. Другие звуковые элементы, такие как диалоги или аудиоэффекты, при этом не затрагиваются, заверяют разработчики.

Ранее при использовании аудио без легального на то права у креатора была возможность отключить весь спектр звуков в спорном сегменте. Либо же у ютюбера из возможностей оставалось только полное удаление всей музыки в ролике. Такой подход, очевидно, не был самым комфортным ни для авторов контента, ни для видеохостинга, ни для аудитории.

Стоит отметить, что YouTube уже какое-то время тестировал функцию ластика. Статус бета-версии затянулся, потому что в ходе тестирования разработчики выявили неточности, которые касались распознавания музыки, защищенной авторским правом. Даже сейчас, после релиза, YouTube все еще предупреждает креаторов, что алгоритм точен не на 100%. Если функция не сработает, рекомендуется прибегать к методам, которые я описал ранее.

А что произойдет в остальных удачных случаях? Снимаются ли претензии по авторским правам? Да, это происходит автоматически, так что деятельность создателей на видеохостинге с помощью искусственного интеллекта, по крайней мере, «на бумаге», должна стать проще.

Параллельно сервис борется с иными проявлениями ИИ. Недавно, напомню, YouTube внедрил политику по борьбе с созданным нейросетями контентом. Видеохостинг намерен удалять ролики со сгенерированными лицами и голосом. Правда, пока этот процесс будет запускаться только по запросу пользователей, по сути, в ручном режиме. Затребовать удаления может лично пострадавший. Хотя сервис оставил исключения для случаев с детьми, умершими и людьми без доступа к интернету. Все жалобы будут рассматриваться не как дезинформация, а как нарушение конфиденциальности.