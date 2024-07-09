Зарубежные СМИ: К чему приведет блокировка сервисов OpenAI в Китае?

США лишили КНР доступа к искусственному интеллекту. В стране с 9 июля заблокированы все инструменты OpenAI, которые ранее были доступны в материковом Китае с помощью сервисов для обхода блокировок. Американская компания приняла эти меры для устранения угроз национальной безопасности, пишет The Guardian. Тем временем разработчики Китая предлагают свои системы ИИ. По мнению СМИ, многие из них сопоставимы с ChatGPT. Смогут ли китайские аналоги превзойти OpenAI? Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Вашингтон пытается ограничить доступ Пекина к своим технологиям, сообщало агентство Bloomberg. По мнению американских властей, китайские разработчики используют эти критически важные инструменты для подрыва национальной безопасности США.

Однако Пекин не отчаивается. Блокировка со стороны Штатов помогает китайским стартапам ускориться в развитии своего собственного, независимого искусственного интеллекта, подчеркивает The Guardian, и вступить в конкуренцию с американской корпорацией и друг с другом, предлагая свои языковые модели фактически бесплатно.

Лишенные доступа к американским инструментам китайские IT-специалисты ждут наплыва пользовательского интереса к отечественным аналогам. Среди ярких примеров разработок — группа человекоподобных роботов, реалистичные виртуальные акварели, онлайн-полководцы для помощи китайской армии в учениях и основанная на идеологии социализма нейросеть. С ее помощью можно, в частности, вступить в переписку с цифровой версией Си Цзиньпина.

По данным South China Morning Post, в стране насчитывается более 200 моделей искусственного интеллекта. Свои достижения разработчики на днях продемонстрировали на Всемирной конференции в Шанхае. Так, SenseTime, одна из ведущих китайских компаний в области ИИ, представила свою новейшую модель Sense Nova 5.5, сопоставимую с GPT-4о. Помимо разнообразных функций системы, корпорация предлагает пользователям 50 млн токенов и бесплатный переход с сервисов OpenAI. Другая местная организация — Zhipu AI — дарит 150 млн токенов, Tencent Cloud обещает не менее 100 млн с целью расширить свою клиентскую базу.

Как пишет The Guardian, китайские языковые модели занимают 40% от их общего числа в мире, уступая только американским. Но эта новая гонка вовлекает Пекин в очередную ценовую войну, которая может нанести ущерб рентабельности корпораций и их стремлениям к инновациям.

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