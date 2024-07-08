Главные новости за 8 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Лесной пожар, вспыхнувший в районе поселка Джанхот (пляж Голубая Бездна) под Геленджиком, к 8 июля увеличился в 50 раз.

Площадь еще одного лесного пожара, вспыхнувшего вечером в бухте Инал, достигла 1 га.

Полиция сообщила, что ищет возможных поджигателей, устроивших пожар в бухте Инал. По неподтвержденным данным, причиной возгорания могло стать использование сигнальной ракеты.

Потушить крупнейший за последние годы пожар в Туапсинском районе удалось лишь к вечеру 8 июля.

В Краснодарском крае второй день подряд фиксируют жалобы пользователей на сбои в работе мессенджера WhatsApp.

В Лазаревском районе Сочи задержали туриста из Екатеринбурга за публичную демонстрацию татуировок с запрещенной символикой.

В нескольких кубанских городах: Краснодаре, Анапе, Новороссийске, Геленджике, Крымске, а также на территории полуострова Крым 8 июля зафиксированы отключения света из-за аварий, связанных с сильной жарой.

В связи с аномальной жарой в парках Краснодара на пять дней приостановят работу аттракционов. Меры вводятся в период с 8 по 12 июля с 12:00 до 16:00.

Полиция Краснодара начала проверку по факту мелкого хулиганства из-за мужчины, который голым купался в фонтане «Свято-Екатерининском» на улице Красной.

Жительница Адыгеи, которая пострадала во время урагана 7 июля, находится в реанимации. Сильный ветер поднял пострадавшую на высоту более 2 м, после чего она упала на землю и получила переломы и ушибы.

Многоквартирный дом в Приморско-Ахтарске, который был поврежден в результате атаки украинских беспилотников, планируют восстановить.

В Краснодаре после представления прокуратуры отремонтировали лифты в подземном переходе на улице Московской. Они не работали с момента запуска новой трамвайной линии.

В Геленджике идут поиски туристки, пропавшей после затопления парусной яхты в акватории Черного моря.

Бывший вратарь футбольного клуба «Краснодар» Матвей Сафонов обратился в суд с требованием изменить сумму платежей по алиментам, которые он выплачивает на содержание дочери. Он просит суд снизить эту сумму до фиксированных 300 тыс. руб. в месяц, ссылаясь на нестабильный заработок.

В Краснодаре хотят нарисовать новый мурал на фасаде муниципального концертного зала взамен незавершенного полотна итальянского художника Луиджи Мариа Мураторе.

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