В Геленджике ищут пропавшую пассажирку затонувшей яхты

В Геленджике идут поиски туристки, пропавшей после затопления парусной яхты в акватории Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По данным ведомства, инцидент произошел днем 7 июля во время проведения урока по яхтингу. Судно МХ700 вышла в море с группой туристов. По неустановленным причинам яхта затонула. Четырех человек удалось спасти, судьба одной женщины остается неизвестной.

На месте происшествия работают спасатели, к поискам пропавшей привлечены водолазы и авиация. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Анастасия Донскова

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