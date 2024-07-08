В Краснодаре аттракционы в парках временно приостановят работу из-за жары

В связи с аномальной жарой работа аттракционов в парках Краснодара будет приостановлена в течение пяти дней из-за жары. Об этом сообщила пресс-служба МБУК «Краснодарские парки».

Меры вводятся в период с 8 по 12 июля с 12:00 до 16:00. Администрация парков приняла такое решение в соответствии с требованиями безопасности, так как работа аттракционов в условиях экстремально высоких температур может привести к неполадкам и создать угрозу для здоровья посетителей.

«Приносим извинения за доставленные неудобства»,— говорится в сообщении.

Жителям и гостям города рекомендовали воздержаться от посещения парков в самое жаркое время и перенести прогулки на более прохладное время суток.

Анастасия Донскова

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