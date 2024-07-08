Туриста из Екатеринбурга арестовали в Сочи за тату с запрещенной символикой

В Лазаревском районе Сочи задержали туриста из Екатеринбурга за публичную демонстрацию татуировок с запрещенной символикой. Об этом сообщила пресс-служба УВД Сочи.

По данным ведомства, 44-летний приезжий не скрываясь гулял по местному пляжу, где его татуировки могли увидеть другие отдыхающие.

На нарушителя составили административный протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики). Суд назначил ему наказание в виде 15 суток административного ареста.

Анастасия Донскова

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