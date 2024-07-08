Оперштаб Кубани сообщил о полной ликвидации пожара в бухте Инал

Природный пожар в Туапсинском районе полностью ликвидирован, сообщили вечером 8 июля в региональном оперштабе. Речь идет о возгорании более 1 га леса в бухте Инал, которое произошло накануне.

Как писал «Ъ-Кубань», пожар в лесной зоне бухты Инал произошел вечером 7 июля. Площадь пожара составила около 6 тыс. кв. м, но к утру увеличилась вдвое. Полиция устанавливает причины пожара, а также разыскивает свидетелей происшествия. Рассматривается версия о поджоге. Очевидцы происшествия высказывают предположение о том, что причиной пожара могла стать пиротехника.

Наталья Решетняк

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