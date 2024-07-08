На Кубани разыскивают поджигателей леса в бухте Инал

На Кубани ищут возможных поджигателей, устроивших пожар в бухте Инал. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту возможного поджога, в рамках которой опрашивают свидетелей и разыскивают очевидцев произошедшего.

Пожар в Туапсинском районе разгорелся 7 июля. За ночь огонь охватил 1 га леса. С ближайшей базы отдыха эвакуировали туристов. По неподтвержденным данным, причиной возгорания могло стать использование сигнальной ракеты из села Бжид.

Анастасия Донскова

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