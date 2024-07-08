В Приморско-Ахтарске восстановят поврежденный при атаке БПЛА жилой дом

Многоквартирный дом в Приморско-Ахтарске, который был поврежден в результате атаки украинских беспилотников, подлежит восстановлению, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», трехэтажный дом на улице Азовской в результате налета БПЛА получил значительные повреждения кровли и стен. За получением единовременной материальной помощи обратились 69 человек. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что жители Приморско-Ахтарска, чьи домовладения пострадали от атаки БПЛА, получат выплаты: по 50 тыс. руб. за частичную утрату имущества и по 100 тыс. руб. — за полную.

По данным Минобороны РФ, ночью 5 июля на Кубани дежурные средства ПВО уничтожили 14 беспилотников. В результате атаки на Приморско-Ахтарск пострадали шесть человек, включая двоих детей. Позже раненая шестилетняя девочка скончалась в больнице.

Наталья Решетняк

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