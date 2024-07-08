В Краснодаре после вмешательства прокуратуры починили лифты в переходе

В Краснодаре после представления прокуратуры отремонтировали лифты в подземном переходе на улице Московской. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Ранее о проблеме сообщали городские СМИ.

«По результатам проверки руководителю учреждения, ответственному за эксплуатацию лифтового оборудования перехода, внесено представление. В настоящее время в ходе рассмотрения представления произведен ремонт лифтового оборудования»,— говорится в Telegram-канале прокуратуры Краснодарского края.

Подчеркивается, что устранение других нарушений находится на особом контроле прокуратуры Краснодара.

Наталья Решетняк

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