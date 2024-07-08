Экс-голкипер «Краснодара» Сафонов попросил суд снизить платежи по алиментам

Бывший вратарь футбольного клуба «Краснодар» Матвей Сафонов обратился в суд с требованием изменить сумму платежей по алиментам, которые он выплачивает на содержание дочери. Об этом сообщает «КП-Спорт».

По данным издания, сейчас футболист перечисляет на нужды ребенка 25% от своего дохода. Сафонов просит суд снизить эту сумму до фиксированных 300 тыс. руб. в месяц, ссылаясь на нестабильный заработок. Спортсмен также напомнил, что после развода оставил бывшей супруге и дочери квартиру.

Адвокаты бывшей жены Сафонова выступили против снижения размера алиментов, заявив, что на содержание ребенка требуется большая сумма.

По данным ФССП, общая задолженность Сафонова по алиментам составляет почти 60 млн руб. В соцсетях игрок ПСЖ объявил, что полностью выплатил этот долг.

Анастасия Донскова

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