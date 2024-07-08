Полиция Краснодара ищет голого мужчину, купавшегося в фонтане на улице Красной

Полиция Краснодара инициировала проверку по факту мелкого хулиганства. Как сообщает пресс-служба регионального МВД России, речь идет о купании обнаженного мужчины в фонтане «Свято-Екатерининском».

Инцидент произошел 5 июля 2024 года. Установить дату удалось вместе с сотрудниками единой дежурно-диспетчерской службой краевого центра.

Сейчас личность злоумышленника устанавливается. За нарушение общественного порядка дебоширу грозит административная ответственность по статье 20.1 КоАП РФ. Максимальный срок за правонарушение — до 15 суток ареста.

Свято-Екатерининский фонтан — известная достопримечательность Краснодара, комплекс был построен в 2009 году. Фонтанный комплекс считается важным духовным и историческим местом в столице Кубани, его освятил Исидор , митрополит Екатеринодарский и Кубанский. Центральная часть фонтанного комплекса — скульптура великомученицы Екатерины, которую считают покровительницей Краснодара и всего края.

Нурий Бзасежев

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